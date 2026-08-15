DVA POŽARA U 13 MINUTA Policija o snimkama s Malačke: "U tijeku je kriminalistička istraga, uzrok požara otvoreni plamen ili žar"

Policijska uprava splitsko-dalmatinska potvrdila je za Dalmaciju Danas da raspolaže snimkama nadzorne kamere nastalima u vrijeme izbijanja požara na području Puta Malačke u Kaštel Starom, koje smo ranije dostavili policiji.

Na mjestu požara obavljen je očevid, a kriminalističko istraživanje je u tijeku.

– Nastavno na Vaš upit o požaru koji je izbio u noći 15. kolovoza 2026. godine u Kaštel Starome, na području Puta Malačke, obavještavamo Vas da je na mjestu događaja obavljen očevid te je u tijeku kriminalističko istraživanje. Uzrok požara po mišljenju protupožarnog inspektora je otvoren plamen ili žar – odgovorili su iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

Policija je pritom potvrdila i da ima snimke o kojima smo ih pitali.

– Također, možemo potvrditi da raspolažemo snimkama koje spominjete u upitu. Po završetku istraživanja ćemo izvijestiti javnost – naveli su.

Kamera snimila događaje neposredno prije pojave vatre

Podsjetimo, redakciji Dalmacije Danas dostavljene su dvije snimke nadzorne kamere nastale tijekom noći na području Malačke, u vrijeme izbijanja požara otvorenog prostora koji se približio kućama.

Na snimkama se vidi dolazak vozila na područje na kojem se nedugo potom pojavljuje vatra. Nakon pojave vatre osobe se vraćaju prema vozilu, koje se potom velikom brzinom udaljava.

Čitatelj koji nam je dostavio snimke naveo je kako je požar izbio na udaljenosti manjoj od stotinu metara od kuća te da je zahvaljujući brzoj reakciji susjeda i vatrogasaca zaustavljen svega nekoliko metara od objekata.

Snimke smo nakon zaprimanja dostavili policiji i zatražili informaciju istražuje li se mogućnost da je požar namjerno izazvan.

Policija zasad nije potvrdila da se radi o podmetanju požara niti je objavila što je kriminalističkim istraživanjem dosad utvrđeno o osobama i vozilu sa snimke.

Samo 13 minuta kasnije gorjelo i na Rudinama

Dodatnu pozornost privlači kronologija požara koji su iste noći izbili na području Kaštela.

Prema podacima Županijskog vatrogasnog operativnog centra, požar na području Malačke prijavljen je u 00:47 sati. Samo 13 minuta poslije, u 1 sat, prijavljen je još jedan požar otvorenog prostora na području Rudina u Kaštel Novom.

Oba požara lokalizirana su u 1:30 sati, a u svakom je opožareno približno 5000 četvornih metara trave i niskog raslinja.

Za sada nema službene potvrde da su dva požara međusobno povezana.

Kriminalističko istraživanje požara na Malački se nastavlja, a iz policije poručuju da će javnost izvijestiti nakon njegova završetka.