Dva požara na krajnjem jugu Hrvatske, vatrogascima gašenje otežava jak vjetar

Oko 21:50 sati izbio je požar šume poviše Plata. Na terenu su pripadnici DVD-a Plata koji se bore s vatrenom stihijom, a gašenje im dodatno otežava jak vjetar.
Istodobno je aktivan i požar na području granice s Crnom Gorom, koji se širi prema Konavlima. Prema riječima županijskog vatrogasnog zapovjednika Stjepana Simovića, požar je izazvao udar groma, prenosi Dubrovnik.net.
Vatrogasne snage trenutačno nadziru zahvaćeno područje i prate razvoj situacije na terenu. Za jutarnje sate planirano je angažiranje zračnih snaga ukoliko se požar nastavi brzo širiti i procijeni se da je potrebna dodatna pomoć u gašenju.
Nadležne službe pozivaju građane na oprez te ističu kako će tijekom noći nastaviti pratiti stanje na oba požarišta.
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