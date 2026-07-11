Dva požara buknula na Korčuli nakon udara groma, u gašenje krenuli i kanaderi

Dva požara izbila su u subotu na Korčuli nakon udara groma, na području između Blata i Smokvice. Vatrogasci su odmah izašli na teren, a zbog nepristupačnog terena u gašenje su uključeni i kanaderi.

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Zbog požara je zatvorena državna cesta između Korčule i Vele Luke, a nadležne službe pozivaju građane da prate upute i izbjegavaju područje intervencije.

Na terenu su sve raspoložive vatrogasne snage koje pokušavaju staviti požare pod kontrolu, dok zračne snage pružaju pomoć u gašenju iz zraka.

Više informacija o razmjerima požara i eventualnoj ugroženosti objekata očekuje se nakon što nadležne službe objave nove podatke.