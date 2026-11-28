Seizmografi Seizmološke službe Republike Hrvatske tijekom petka, 27. studenoga, zabilježili su dva potresa na području Hrvatske. Prvi se dogodio u Dalmatinskoj zagori, nedaleko od Drniša, dok je drugi nekoliko sati kasnije registriran na području Hrvatskog primorja. Prema objavljenim seizmološkim podacima, oba su potresa bila relativno male magnitude.

Podrhtavanje tla nedaleko od Drniša

Prvi potres zabilježen je u 18 sati i 52 minute, s epicentrom dva kilometra sjeveroistočno od Drniša. Magnituda potresa iznosila je 2,0 prema Richteru, dok je intenzitet u epicentru procijenjen na II-III stupnja Europske makroseizmičke ljestvice (EMS).

Seizmološka služba okarakterizirala ga je kao vrlo slab potres. Podrhtavanja tla takvog intenziteta može osjetiti manji broj ljudi, osobito oni koji se nalaze u zatvorenim prostorima i miruju u trenutku potresa.

Kasnije navečer nešto snažniji potres

Drugi potres zabilježen je u 22 sata i 23 minute, s epicentrom kod Krmpotskih Vodica, 15 kilometara istočno od Novog Vinodolskog. Magnituda je iznosila 2,4 prema Richteru, dok je procijenjeni intenzitet u epicentru bio III stupnja EMS ljestvice.

Za razliku od potresa na području Drniša, ovaj je Seizmološka služba klasificirala kao slab potres. Potresi takvog intenziteta u pravilu ne izazivaju materijalnu štetu.

Koja je razlika između magnitude i intenziteta?

Dok magnituda opisuje veličinu potresa i povezana je s količinom oslobođene energije, intenzitet opisuje učinke potresa na ljude, građevine i okoliš na određenoj lokaciji. Na intenzitet, osim magnitude, utječu dubina žarišta, udaljenost od epicentra i lokalne geološke karakteristike tla.

Iako slabiji potresi često prolaze nezapaženo među stanovništvom, njihovo kontinuirano bilježenje važno je za praćenje seizmičke aktivnosti i bolje razumijevanje seizmoloških obilježja pojedinih područja Hrvatske.