Dva Mercedesa u plamenu: Vatrena buktinja zahvatila jedan automobil, a zatim se proširila i na drugi na parkiralištu trgovačkog društva kod Zagreba

Na parkiralištu trgovačkog društva u mjestu Prigorje Brdovečko na području Zaprešića u subotu navečer izbio je požar u kojem je u potpunosti izgorio osobni automobil marke Mercedes.

Kako je izvijestila zagrebačka policija, još se ne zna zašto je planuo automobil na Vinogradskom putu, a vatra se ubrzo proširila i na drugi Mercedes koji se nalazio u blizini.

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Oba vozila bila su bez registarskih oznaka te su u vlasništvu 65-godišnjeg muškarca.

Na intervenciju su izašli vatrogasci koji su ugasili požar. Nitko nije ozlijeđen.

Visina materijalne štete zasad nije utvrđena, dok će se očevid kojim bi se trebao utvrditi uzrok izbijanja požara obaviti tijekom dana, piše Net.hr.