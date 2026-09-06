Dva maloljetnika zaustavljena na motorima: O svemu obaviješteni roditelji i socijalna služba

Policija je na području Vira i Biograda u dva odvojena slučaja zatekla maloljetnike koji su upravljali motociklom i mopedom prije stjecanja prava na upravljanje vozilom.

Prvi slučaj zabilježen je u subotu, 5. rujna, u 00.35 sati u Viru, u Ulici Prilaz kralja Tomislava.

Policijski službenici Policijske postaje Zadar s Ispostavom Nin zaustavili su motocikl zadarskih registarskih oznaka kojim je upravljao maloljetnik bez zaštitne kacige.

Kontrolom je utvrđeno da nije stekao pravo na upravljanje vozilom, a dodatno je ustanovljeno da su motociklu istekli prometna dozvola i polica obveznog osiguranja.

Policija je o svemu obavijestila roditelja maloljetnika.

Zbog utvrđenih prometnih prekršaja protiv maloljetnika će biti podnesen optužni prijedlog nadležnom sudu, a o događaju će biti obaviješten i Hrvatski zavod za socijalni rad.

Drugi slučaj dogodio se noćas u 00.10 sati u Biogradu, u Ulici dr. Franje Tuđmana.

Policajci su ondje uočili vozača mopeda koji je preko pune uzdužne linije skretao ulijevo, i to suprotno postavljenom prometnom znaku zabrane.

Nakon zaustavljanja utvrđeno je da je i u ovom slučaju za upravljačem bio maloljetnik koji nije stekao pravo na upravljanje motornim vozilom bilo koje kategorije.

I u ovom slučaju policija je obavijestila roditelja, a protiv maloljetnika će biti podnesen optužni prijedlog nadležnom sudu.

Budući da je riječ o osobi mlađoj od 16 godina koja je nakon 23 sata zatečena u noćnom izlasku bez pratnje roditelja, skrbnika ili druge punoljetne osobe, policija će o događaju obavijestiti i Hrvatski zavod za socijalni rad.