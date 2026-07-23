Dva igrača odlaze iz Hajduka na posudbe? Evo što smo doznali

Kako Dalmacija Danas doznaje iz Hajduka, Rudeš i Hajduk vode određene pregovore kako bi se realizirale posudbe Frana Karačića i Noe Skoke iz Hajduka u Rudeš.

Nadalje, kako doznajemo, posao se još nije konkretizirao i ništa još nije dogovoreno, ali postoji određeni interes.

Podsjetimo, Skoko i Karačić kod trenera Gonzala Garcije imaju vrlo malu minutažu pa je za pretpostaviti da bi posudba bila dobar posao za Hajduk, s obzirom na to da vjerojatno nisu u širim planovima trenera Garcije.

No, kako saznajemo, određeni interes postoji, ali se još ništa konkretno nije dogodilo po tom pitanju.

Nadodajmo na kraju da je Fran Karačić stigao u Hajduk 8. srpnja 2025. godine iz zagrebačke Lokomotive te je s "bijelima" potpisao ugovor do ljeta 2028. godine.

Noa Skoko na Poljud je stigao u ljeto 2022. godine iz Australije, dok je u veljači 2024. potpisao dugoročni ugovor s Hajdukom, također do ljeta 2028. godine.