Šibenik je dobio novi mural posvećen ljudima koji su ostavili dubok trag u povijesti grada. Pripadnici navijačke skupine Funcuti oslikali su mural u središtu Šibenika, odajući počast Draženu Petroviću, Draženu Goviću i legendarnoj 113. šibenskoj brigadi Hrvatske vojske.

Novi mural povezuje sportski ponos grada i sjećanje na njegove branitelje, ističući imena i simbole koji imaju posebno mjesto u šibenskoj povijesti.

Počast sportskim legendama i braniteljima

Dražen Petrović, jedan od najvećih hrvatskih i europskih košarkaša svih vremena, ostao je trajni simbol šibenskog sporta. Njegovo ime i danas zauzima posebno mjesto među generacijama Šibenčana, a uspomena na košarkaškog Mozarta ne blijedi ni više od tri desetljeća nakon njegove tragične smrti.

Mural je posvećen i Draženu Goviću, čije ime također zauzima važno mjesto u sportskoj povijesti Šibenika.

Posebno mjesto u ovoj navijačkoj posveti pripalo je i 113. šibenskoj brigadi, postrojbi koja je tijekom Domovinskog rata imala iznimno važnu ulogu u obrani Šibenika i njegova zaleđa.

Funcuti još jednom pokazali privrženost gradu

Šibenski Funcuti, poznati po snažnoj povezanosti sa svojim gradom i njegovom sportskom tradicijom, novim su muralom spojili sjećanje na sportske velikane i branitelje.

Oslikani zid tako postaje još jedno mjesto na kojem se čuva uspomena na ljude i događaje koji su obilježili Šibenik.

Poruka murala nadilazi sportske tribine. Riječ je o počasti šibenskom identitetu, njegovoj povijesti i ljudima čija imena ostaju dio kolektivnog pamćenja grada.