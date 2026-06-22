Dva dječaka umrla od vrućina u Francuskoj. Pronašli ih u autu ispred obiteljske kuće

Dva dječaka, u dobi od dvije i četiri godine, pronađena su danas mrtva u automobilu u jugoistočnom francuskom gradu Carpentrasu, usred intenzivnog toplinskog vala koji je zahvatio zemlju, prenosi Index.

Dvojica braće pronađena su oko podneva u vozilu parkiranom u blizini obiteljske kuće, priopćilo je tužiteljstvo. Tužiteljica Carpentrasa Helene Mourges rekla je da uzrok smrti još nije utvrđen, ali da je ekstremna vrućina trenutno glavni fokus istrage. Policija je otvorila istragu kako bi utvrdila točne okolnosti tragedije.

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Dva dječaka umrla u Francuskoj. Pronašli ih u automobilu usred ekstremnih vrućina

Incident se dogodio u trenutku kada Francuska doživljava jak toplinski val. U ponedjeljak je 49 odjela bilo u crvenoj uzbuni zbog visokih temperatura, dok su mnogi drugi bili u narančastoj uzbuni.

Temperature u regiji Vaucluse približile su se 40 stupnjeva Celzija, dok su vlasti priopćile da je 1352 škole zatvoreno zbog ekstremne vrućine, prema podacima Ministarstva obrazovanja.

Vlasti su pozvale građane na dodatni oprez jer toplinski val i dalje pogađa velike dijelove zemlje.