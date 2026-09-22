Dva dana opernog natjecanja u Splitu, u petak veliko finale uz besplatan ulaz

Split je domaćin drugog izdanja međunarodnog natjecanja mladih opernih pjevača Casta Diva Spalato. Nakon dva dana natjecanja, najbolji mladi pjevači predstavit će se publici na završnom Gala koncertu koji će se održati u petak, 25. rujna, u Hrvatskom domu Split. Ulaz za publiku je besplatan.

Natjecanje Casta Diva Spalato u Koncertnoj dvorani Ive Tijardovića okuplja mlade operne pjevače iz različitih dijelova svijeta. Tijekom dva dana nastupaju pred međunarodnim stručnim žirijem, a vrhunac programa bit će završna večer otvorena za publiku.

Na pozornici Hrvatskog doma očekuje se između osam i dvanaest finalista. Predstavit će se izvedbama opernih arija te se natjecati za nagrade.

I publika će birati svog favorita

Važnu ulogu na finalnoj večeri imat će i publika. Posjetitelji će sudjelovati u izboru dobitnika nagrade publike „Mihovil Karuza“, koja nosi ime prerano preminulog čelista.

Nakon prošlogodišnjeg premijernog izdanja, Casta Diva Spalato tako ponovno mladim opernim pjevačima pruža priliku za nastup pred međunarodnim stručnim žirijem i publikom.

Organizatori ističu kako je događaj ujedno prilika da Hrvatski dom, uz gostovanja afirmiranih umjetnika, svoju pozornicu otvori novoj generaciji opernih talenata i operu približi široj publici. Osnivač i umjetnički ravnatelj natjecanja je maestro Jure Bučević.

Završni Gala koncert održat će se u petak, 25. rujna, s početkom u 19:30 sati u Koncertnoj dvorani Ive Tijardovića.

Ulaz je besplatan, a ulaznice se mogu preuzeti na blagajni Hrvatskog doma Split.