Dva dana fešte u marinskom kraju: Country spektakl u Marini, a u Vinišću veliki "Adio lito"!

Turistička zajednica Općine Marina najavila je dva glazbena događanja koja će obilježiti završnicu ovog ljetnog tjedna. Marina će u četvrtak biti u znaku country glazbe, dok će se dan kasnije u Vinišću uz glazbu, hranu i piće simbolično oprostiti od ljeta.

Country ritmovi stižu u Marinu

Kako su objavili iz Turističke zajednice Općine Marina, u četvrtak, 20. kolovoza, s početkom u 20 sati, u Marini će se održati country koncert uz 058 Band. Posjetitelje očekuje večer ispunjena country glazbom, opuštenom atmosferom i pravim ljetnim ugođajem. Dodatni razlog za dolazak svakako je i činjenica da je ulaz na koncert besplatan. Iz Turističke zajednice Općine Marina pozivaju domaće stanovništvo i goste da im se pridruže i uživaju u još jednoj glazbenoj večeri pod ljetnim nebom.

Vinišće uz Fortis Band govori "adio" ljetu

Program se nastavlja već u petak, 21. kolovoza, kada će se u Vinišću održati "Adio lito". Početak je zakazan za 21 sat, a za dobru atmosferu pobrinut će se Fortis Band. Iz Turističke zajednice Općine Marina poručuju kako će se ljeto u Vinišću ispratiti uz dobru glazbu, ukusnu hranu i hladna pića, u atmosferi kakva i priliči završnici kolovoza na obali.

Dva događanja u dva dana tako donose različite glazbene ugođaje na području općine Marina – od country ritmova u četvrtak do velike ljetne fešte u Vinišću u petak. Sve detalje programa i poziv posjetiteljima objavila je Turistička zajednica Općine Marina, iz koje poručuju: vidimo se u Marini i Vinišću!