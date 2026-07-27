DVA DANA DO VELIKE BITKE ZA HOO Varvodić uzvratio: "O meni se šire neistine, vrijeme je da spasimo hrvatski sport!"

Dva dana uoči izvanredne izborne skupštine Hrvatskog olimpijskog odbora, za čelnu poziciju krovne sportske organizacije u zemlji natječu se tri kandidata: Josip Varvodić, Dragan Primorac i Miroslav Buljan. Skupština je zakazana za srijedu.

Kandidati će svoje programe predstaviti u uvodnom dijelu, nakon čega slijedi formiranje izborne komisije i tajno glasanje, kako nalaže Statut HOO-a. Jedan od kandidata, predsjednik plivačkog saveza Josip Varvodić, rekao je za HRT da je transparentnost ključna za vraćanje povjerenja u tu instituciju.

Kandidat za šefa HOO-a: O meni je izrečeno puno neistina

Varvodić je pozvao vodstvo HOO-a da omogući medijima praćenje izborne skupštine. "Ovim putem pozivam i molim HOO da, ako je moguće, u duhu transparentnosti koju ističe i moj protukandidat, dopusti medijima prisustvo na izbornoj skupštini. Tako će se vratiti povjerenje sportaša, trenera, saveza i cijele zajednice, jer će vidjeti da mogu biti uključeni i informirani o tome što se događa", rekao je Varvodić. Naglasio je da se HOO mora brinuti o svim sportovima. "HOO je krovna organizacija svih sportova, svi moraju biti zastupljeni, ali i zadovoljni načinom na koji se sve troši. Moraju znati zašto i koliko kome ide", dodao je.

Varvodić je najavio da želi ujediniti hrvatski sport te je odbacio kritike na svoj račun. "Želim pozvati sve saveze na suradnju, zajednički rad i pravilne kriterije. Puno je neistina o meni izrečeno zadnjih par dana, a to je produkt nepostojanja ideje kako pomoći hrvatskom sportu i spasiti HOO", izjavio je. Za kraj je poručio: "Svi znaju što očekivati ako pobijedim na izborima - da sjednemo za isti stol, da se prestane govoriti o predsjedniku HOO-a i da se napokon počne govoriti o sportašima i trenerima".