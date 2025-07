"Dva brata kopaju, treći sređuje papire" – Igor Skoko o Šutinoj šutnji: "Mi znamo da laže. On zna da mi znamo da laže"

U još jednom u nizu istupa na društvenim mrežama, glavni tajnik stranke Centar, Igor Skoko, žestoko je prozvao gradonačelnika Tomislava Šutu zbog, kako tvrdi, upletenosti u sumnjive radnje svoje obitelji i nedostatka odgovornosti.

"Kad god netko spomene Tomislava Šutu, u sjećanje mi dođu riječi Đorđa Balaševića, koje je izrekao komentirajući neke druge, ali slične likove: 'Meni taj nedostatak morala nije potpuno jasan…'", započeo je Skoko objavu u kojoj gradonačelnika stavlja u kontekst, kako navodi, "još jedne bizarne i lopovske situacije braće Šuta".

Osvrćući se na aktualni slučaj, Skoko je situaciju sažeo u rečenicu: "Dva brata kopaju, treći sređuje papire." Prema njegovim navodima, najnovija afera uključuje "ilegalno vađenje hrvatskog rudnog blaga", a više detalja upućuje čitatelje da potraže u članku koji je objavljen u komentaru ispod njegove objave.

No, najviše se obrušio na gradonačelnikovu navodnu šutnju i ignoriranje odgovornosti:

"A što sve na to kaže gradonačelnik Šuta? Kaže da nema pojma. Unatoč tome što on i jedan brat žive u istoj kući. Unatoč tome što su tvrtka u vlasništvu njegove žene i tvrtka u vlasništvu njegovog brata na istoj adresi. Unatoč tome što je bio član saborskog Odbora za zaštitu okoliša. Unatoč tome što je knjigovodstveni servis njegove žene, dok je on bio član uprave, vodila knjigovodstvene poslove braće Šuta."

"Mi znamo da laže"

Skoko ne ostavlja prostora za dvojbu:

"Mi znamo da laže. On zna da mi znamo da laže. I svejedno nastavlja."

Na kraju objave, tajnik Centra kaže da inače ne bi dvojio oko poziva na ostavku: "Inače bih zatražio ostavku zbog još jedne laži, ali to bi onda značilo da mislim da je kod Tomislava Šute ostalo još nešto morala."

Naime, Skoko se osvrnuo na novi članak portala Telegram koji je objavio novinar Denis Mahmutović. O čemu je riječ, pogledajte u nastavku na OVOJ poveznici.