Dva automobila sudarila se noćas u Splitu

Sinoć oko 23 sata na raskrižju Ulice Domovinskog rata i Ulice slobode dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovala dva osobna vozila.
Prema informacijama s očevida, do nesreće je došlo kada vozač koji je na raskrižju skretao ulijevo nije propustio vozilo koje se kretalo iz suprotnog smjera i zadržavalo svoj smjer kretanja. Zbog oduzimanja prednosti došlo je do sudara dvaju vozila.
U nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba, a nastala je materijalna šteta na vozilima.
Na mjestu događaja policijski službenici obavili su očevid te utvrđuju sve okolnosti koje su dovele do prometne nesreće.
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