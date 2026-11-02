Dušni dan u Kaštelima nekada: Svijeće za pokojne, bobići, fritule i običaji koji se ne zaboravljaju

Svi sveti i Dušni dan oduvijek su imali posebno mjesto u životu stanovnika Kaštela. Osim vjerskog značenja i sjećanja na pokojne, ovi su blagdani bili povezani s brojnim običajima koji su se prenosili s generacije na generaciju. Zvona su se oglašavala ujutro, u podne i navečer, a posebno pred zalazak sunca, dok su se obitelji okupljale, pripremale tradicionalna jela i odlazile na groblja moliti za svoje najmilije.

Dušni dan imao je svoj poseban liturgijski raspored. Mise su se služile rano ujutro, i to tri zaredom, a prethodila im je Jutarnja, odnosno Služba čitanja i Pohvale. Crkve su tada bile obasjane brojnim svijećama, među kojima su se nalazili i posebni mali lumini, poznati kao maoleti.

Svi sveti i početak božićnog blagdanskog razdoblja

Svi sveti nekada su se smatrali svojevrsnim početkom božićnog blagdanskog razdoblja. Budući da su padali usred jeseni, prema vremenskim prilikama i prilikama u prirodi ljudi su već tada pokušavali predvidjeti kakva ih zima očekuje. O tim je danima uvelike ovisila i nada u lakše preživljavanje hladnih mjeseci, jer je oskudica hrane tada bila gotovo svakodnevica.

Razdoblje oko Svih svetih bilo je važno i za vinogradare i vinare. Tada bi završilo vrenje vina pa se obavljalo prvo pretakanje, nakon čega bi se bačve nadopunile do vrha i zatvorile čepovima. Dok je vino još fermentiralo, koristili su se posebno izbušeni čepovi koji su omogućavali izlazak plinova i sprječavali moguće štete. Oni koji su željeli mogli su već tada započeti s pečenjem rakije, dok su drugi taj posao ostavljali za razdoblje uoči Božića.

Bobići, fritule, kolendanje i svijeće za pokojne

Blagdanski stol također je imao svoje posebnosti. U pojedinim su se kućama nekada pripremale fritule, a s vremenom su se udomaćili i bobići. Radio se i galetin, koji se nakon ručka namakao u prošeku. Nakon ručka odlazilo se u crkvu, a svijeće su se nosile u šudaru. Na blagdan Svih svetih s crkvene se propovjedaonice objavljivalo i tko će se vjenčati. Budući da se približavao blagdan svete Kate, upravo je to razdoblje bilo poznato kao vrijeme kada su se najčešće sklapali brakovi.

U Starome se nekada kolendalo od kuće do kuće

O starim običajima u Kaštel Starome pisao je i don Frane Ivasović u svojoj knjizi „Kaštel Stari“. Na Dušni dan vjernici su rano ujutro sudjelovali u mrtvačkoj jutrenji, nakon koje su slijedile tri svete mise. Djeca su tijekom blagdana Svih svetih, na Dušni dan i kroz osminu palila male svijeće u crkvi. Posebno se obilježavala i nedjelja tijekom osmine Dušnoga dana, kada se u procesiji odlazilo na groblje sv. Nikole. Ondje se molilo za pokojne, davalo odrješenje i slavila sveta misa. Tijekom cijelog studenoga njegovala se i tradicija svakodnevne jutarnje molitve krunice. Jedan od običaja koji se posebno pamti jest dječje kolendanje. Na blagdan Svih svetih djeca su obilazila kuće i pjevala prigodne pjesmice, nadajući se da će ih domaćini darovati smokvama ili grožđem.

Svijeće za svakog pokojnika i vjerovanje da duše bdiju nad njima

Posebno mjesto u nekadašnjem obilježavanju ovih blagdana imale su svijeće. Crkve su se ukrašavale cvijećem i svjetlom, a u kućama su se palili lumini u spomen na preminule članove obitelji. Na te dane nije bilo uobičajenih igara ni veselja u dvorištima jer je cijelo razdoblje bilo posvećeno molitvi, tišini i sjećanju na pokojne.. U narodu se vjerovalo kako duše pokojnika upravo tada lebde iznad upaljenih svijeća. Takva su vjerovanja kod djece često izazivala i strahopoštovanje, ali su istodobno bila dio tradicije koja je davala poseban značaj ovim danima.

Na Dušni dan, nakon jutarnjih misa, groblja bi se ispunila ljudima. Stariji i mlađi dolazili su obići grobove svojih najmilijih, položiti cvijeće, zapaliti svijeće i pomoliti se. Groblja su tijekom cijelog dana bila puna posjetitelja, a odlazak na grobove na blagdan Svih svetih u poslijepodnevnim satima počeo se češće prakticirati tek nakon Drugoga svjetskog rata.

Dani kada se sjećamo onih kojih više nema

Svetkovina Svih svetih, koja se obilježava 1. studenoga, i Dušni dan, 2. studenoga, u kršćanskoj tradiciji posvećeni su sjećanju na sve preminule. Tih se dana vjernici na poseban način prisjećaju svojih pokojnika, obilaze grobove, pale svijeće i donose cvijeće, čuvajući tako uspomenu na one koji više nisu među nama.Iako su se vremena promijenila, mnogi običaji i danas žive u kaštelanskim obiteljima. Upaljena svijeća, posjet groblju, molitva i tradicionalna jela podsjećaju na nekadašnji način života, ali i na važnost očuvanja uspomena i običaja koji povezuju generacije.