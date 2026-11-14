Dušik, kalij ili bor? Evo što maslini treba nakon velike berbe

Obilan urod znači i velik iznos hraniva iz stabla, ali to ne znači da maslinu nakon berbe treba automatski „nahraniti“ velikom količinom gnojiva. Najviše pozornosti nakon rodne godine zaslužuje kalij, dok je s dušikom lako pretjerati, a bor ima smisla dodavati ciljano i u pravo vrijeme. Najsigurniji odgovor daju analiza tla i analiza lista.

Nakon velike berbe često se govori da je maslina „iscrpljena“. To je samo djelomično točno. Plodovi tijekom razvoja doista povlače znatne količine hraniva, ali maslina dio hraniva skladišti u drvu, korijenu i lišću te ih može ponovno mobilizirati. Veliki urod zato ne znači da stablu nakon berbe automatski nedostaju dušik, kalij i bor u istoj mjeri.

Upravo suprotno, suvremena istraživanja pokazuju da na pojedina hraniva rod utječe vrlo različito, piše Maslinar.

Nakon velikog uroda prvo provjerite kalij

Od tri hraniva iz naslova upravo je kalij najizravnije povezan s velikim opterećenjem plodovima.

Kod jako rodnih stabala tijekom sezone mogu značajno pasti zalihe kalija u listovima, kori i korijenu, dok su zalihe dušika i fosfora nakon berbe u nekim istraživanjima ostale znatno stabilnije.

Dugoročni pokusi dodatno potvrđuju njegovu važnost. Stabla nedovoljno opskrbljena kalijem imala su slabije zametanje, niži kumulativni prinos i izraženiju izmjeničnu rodnost.

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