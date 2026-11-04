'Dušice, gdje si bila do sada?' Vranjička inicijativa žestoko prozvala saborsku zastupnicu zbog azbesta

Građanska inicijativa „Mjesto koje hoće živjeti”, koja se godinama bavi problemima onečišćenja i azbesta u Vranjicu, oštro je reagirala na istup saborske zastupnice Dušice Radojčić. U objavi na društvenim mrežama optužili su je da problematiku s kojom se stanovnici Vranjica dugo suočavaju koristi za političku promociju.

Povod njihovoj reakciji bile su izjave zastupnice o azbestu u Vranjicu, a posebno im je zasmetalo njezino spominjanje onoga što bi poduzela kada bi njezina politička opcija došla na vlast.

„Dušice, gdje si bila do sada?”

Iz inicijative nisu skrivali nezadovoljstvo, dovodeći u pitanje vrijeme i motive njezina javnog istupa.

„Dušice, gdje si bila do sada? Nekakvo naglo prosvjetljenje? I onda izjava 'kada dođemo na vlast'”, započeli su svoju objavu.

Tvrde da su zahtjevi koje je zastupnica iznijela gotovo identični onima koje inicijativa već dugo javno zastupa.

„Možda ste samo naučili tekst s naše Facebook stranice napamet jer nam nešto strašno zvuči poznato, kao da smo vam mi pisali izjavu”, poručili su.

Posebno su kritizirali činjenicu da se, prema njihovim navodima, zastupnica tek sada intenzivnije uključuje u pitanje azbesta u Vranjicu.

U objavi su podsjetili da je Radojčić od 2024. godine predsjednica saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode te postavili pitanje što je dosad učinila u vezi s problemima na koje upozoravaju.

Spomenuli su i lokaciju Kosica, dovodeći u pitanje koliko je zastupnica upoznata sa stanjem na terenu.

„Sa svojih 20 godina rada i iskustva na ovu temu, sada vam se, dvije godine prije izbora, pojavio interes za azbest u Vranjicu”, naveli su.

Iz inicijative ističu da već šest godina aktivno djeluju te da su se tijekom tog razdoblja suočavali s brojnim problemima i, kako tvrde, propustima nadležnih institucija.

„Nećemo dopustiti skupljanje političkih bodova preko naše žalosti”

U nastavku objave poručili su da njihova kritika nije usmjerena protiv političkog angažmana kao takvog, nego protiv onoga što smatraju iskorištavanjem problema stanovnika Vranjica u političke svrhe.

„Ni u jednom trenutku, niti jednom političaru nismo dozvolili da skuplja bodove preko naše žalosti i mukotrpnog rada i nećemo ni dalje”, istaknuli su.

Smatraju da političari imaju mogućnost djelovati prema nadležnim institucijama i bez javnih nastupa i konferencija za medije.

„Imate alate za napraviti pritisak kao i mi, bez konferencija i bez dramatike i javnih nastupa, ako zbilja hoćete nešto učiniti”, poručili su zastupnici.

Unatoč oštrom tonu, iz inicijative naglašavaju da ne odbijaju suradnju ni potporu onih koji se žele uključiti u rješavanje problema onečišćenja.

„Nemamo mi protiv nikoga ništa, ako netko i pored nas želi raditi pritisak na institucije, dapače, ali skupljanje političkih bodova ne dozvoljavamo”, zaključili su.

Njihova objava tako je otvorila pitanje odnosa političara prema dugogodišnjim građanskim inicijativama i problemima na koje stanovnici Vranjica već godinama upozoravaju.

Riječ je o stavovima i optužbama građanske inicijative, a iz dostavljene objave nije moguće utvrditi je li zastupnica doista preuzela njihove zahtjeve niti koji su bili motivi njezina istupa.