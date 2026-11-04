Dušica Radojčić u Vranjicu: "HDZ-ova korupcija ubija! Za sanaciju Salonita potrošeno je 111 milijuna kuna, a azbest je još ovdje"

"Azbest ubija, a Vranjičani najbolje znaju što znači živjeti u strahu od bolesti i smrti.” Poručila je to danas saborska zastupnica Možemo! i predsjednica saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode Dušica Radojčić na konferenciji za medije održanoj na plaži Kosica u Vranjicu. Oštro je kritizirala državne institucije zbog, kako tvrdi, neuspješne sanacije bivše tvornice Salonit te zatražila da država hitno preuzme odgovornost za uklanjanje preostalog azbestnog otpada.

Konferencija za medije održana je u neposrednoj blizini nekadašnje tvornice Salonit, čija je sanacija već godinama predmet upozorenja lokalnog stanovništva i ekoloških aktivista.

Radojčić je na početku istaknula kako je pitanje azbesta u Vranjicu prije svega pitanje ljudskih života.

„Kad govorimo o Vranjicu, Salonitu i azbestu, nema drugih riječi osim da se kaže da azbest ubija, da azbest ima ljudsku cijenu. Vranjičani znaju što znači umirati od azbesta i dan-danas žive u strahu od bolesti i smrti”, kazala je.

Navela je i podatak prema kojem je dosad umrlo oko 400 stanovnika Vranjica.

„Takva stvar se ne može zanemariti. Ta je ljudska cijena previsoka”, poručila je.

„Sanacija je provedena po dobro poznatom HDZ-ovu modelu”

Posebno se osvrnula na sanaciju provedenu prije približno 15 godina, za koju tvrdi da nije riješila problem opasnog otpada.

„Potpuno je skandalozno da Fond za zaštitu okoliša i Ministarstvo zaštite okoliša danas peru ruke. Prije 15 godina obavljena je navodna sanacija tvornice Salonit. Ta sanacija obavljena je po dobro poznatom HDZ-ovu modelu. Otpad su s jednog mjesta u istom obliku prebacili na drugo mjesto”, izjavila je Radojčić.

Upozorila je pritom na područje Mravinačke kave, gdje je, prema njezinim tvrdnjama, također završio azbestni otpad.

„Otpad je završio i u Mravinačkoj kavi i u jezeru ispod nje, na kojem se nekada snimao film Winnetou. Danas je prepuno azbesta i samo zatrpano zemljom koju kiša ispire”, ustvrdila je.

Radojčić smatra da je dovoljno pogledati stanje nekadašnje tvornice kako bi se vidjelo da problem nije riješen.

„Na prvi pogled vidi se da je prepuna azbesta, i na vanjskom dijelu, na krovu, ali i u unutarnjem dijelu. U toj tvornici danas rade ljudi”, upozorila je.

Postavila je i pitanje postupanja nadležnih inspekcija.

„Gdje je inspekcija zaštite okoliša? Gdje je sanitarna inspekcija? Kako je moguće da ljudi još uvijek rade u tom okruženju?”, upitala je.

„Za sanaciju je plaćeno 111 milijuna kuna”

Radojčić je iznijela i ozbiljne optužbe na račun HDZ-a, povezujući stanje u Vranjicu s načinom na koji su se, prema njezinu mišljenju, godinama provodili projekti sanacije opasnog otpada.

„Ono što je učinjeno 2010. godine, takozvana sanacija, još je jedan primjer kako HDZ-ova korupcija ubija”, izjavila je.

Prema njezinim riječima, za tadašnju sanaciju izdvojeno je 111 milijuna kuna, odnosno približno 15 milijuna eura.

„Prije 15 godina izvršena je takozvana sanacija, plaćena za tada rekordnih 111 milijuna kuna, da bi se danas sanacija ponovno morala raditi”, kazala je.

Riječ je o njezinim optužbama i ocjenama, a na konferenciji nisu predstavljeni nalazi koji bi sami po sebi dokazivali kaznenu odgovornost osoba ili institucija koje je spominjala.

Traži hitnu sanaciju o državnom trošku

Kao predsjednica saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode, Radojčić je najavila da će od nadležnog ministarstva i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost zatražiti konkretne poteze.

„Tražit ću da se tvornica Salonit, koja nije sanirana, uvrsti u plan gospodarenja otpadom kao crna točka i da se hitno krene u sanaciju kako bi se ova ugroza za zdravlje i živote, ne samo radnika nego i svih ljudi koji žive u okruženju, riješila”, poručila je.

Naglasila je da činjenica da je riječ o privatnom vlasništvu ne smije biti razlog za daljnje odgađanje.

„Javnim novcem treba hitno sanirati, bez obzira na to što se radi o privatnoj tvrtki. Nakon toga neka se pokrivanje troškova traži od onoga za koga se smatra da je odgovoran”, rekla je.

Prema njezinu stajalištu, zaštita zdravlja stanovnika mora imati prednost pred imovinskopravnim pitanjima.

„Ono što Ministarstvo zaštite okoliša mora raditi jest čuvati zdravlje i živote stanovnika. U ovom slučaju gadno su promašili. Njihova je odgovornost da se ova sanacija dogodi odmah”, naglasila je.

„Kad dođemo na vlast, odmah ćemo sanirati”

Tijekom konferencije Radojčić je odgovarala i na pitanja o tome zašto problem nije riješen ranije te što Možemo! konkretno može učiniti iz oporbe.

„Gospićani čekaju od 2023. godine, a Vranjičani čekaju 20 godina na sanaciju. Ono što je nužno jest upozoravati dokle god se to ne bude riješilo”, kazala je.

Na pitanje može li kao predsjednica saborskog odbora potaknuti promjene, odgovorila je da će nastaviti koristiti raspoložive parlamentarne mehanizme.

„Šaljem dopise, organiziram sastanke, organiziram sjednice. Nadam se da će biti zdravog razuma da se shvati da ovo nije sanacija”, rekla je.

Pritom je iznijela i obećanje za slučaj dolaska njezine stranke na vlast.

„Kada dođemo na vlast, onda ćemo odmah sanirati ako ne uspijemo nagovoriti one koji su dužni to riješiti”, poručila je.

Dodala je da se Možemo! u svojem programu zalaže za to da država preuzme odgovornost za sanaciju svih takozvanih crnih točaka, a zatim troškove pokušava naplatiti od odgovornih.

„Država ima načina da se naplati. Može oduzeti zemljište, ima drugih načina. Ono što je važno jest da se sanira ovo područje”, zaključila je Dušica Radojčić.