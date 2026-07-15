ĐURO BIJESAN ZBOG KONTROLA NA GRANICI: "Ponižavajuće je, koja je svrha ovog maltretiranja?"

Poznati glumac Branko Đurić Đuro oštro je reagirao na novi europski sustav kontrole ulazaka i izlazaka iz schengenskog prostora, koji uključuje fotografiranje lica i uzimanje otisaka prstiju državljanima zemalja izvan Europske unije. Njegova objava izazvala je brojne reakcije građana, među kojima prevladavaju nezadovoljstvo, osjećaj poniženja i strah od još većih gužvi na graničnim prijelazima.

EES zamijenio udaranje pečata u putovnice

Postupno uvođenje sustava Entry/Exit, poznatog kao EES, započelo je u listopadu 2025. godine, dok je od 10. travnja 2026. sustav postao potpuno operativan na vanjskim granicama schengenskog prostora.

EES elektronički evidentira ulaske i izlaske državljana trećih zemalja koji u Schengenu borave kraće vrijeme. U sustav se unose podaci iz putne isprave, fotografija lica, otisci prstiju te mjesto i vrijeme prelaska granice. Njime je zamijenjeno dosadašnje udaranje pečata u putovnice, a jedan od ciljeva je lakše otkrivanje osoba koje su prekoračile dopušteno vrijeme boravka. Nova pravila odnose se i na državljane Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore koji putuju u Hrvatsku i druge zemlje schengenskog prostora. Đurić je na društvenim mrežama objavio da ga obavezno fotografiranje putnika na granici između Bosne i Hercegovine i Hrvatske podsjeća na fašizam.

"Oprostite, ali ovo obavezno slikanje ljudi na BiH – CRO granici me podsjeća na Do, Re, Mi... šizam. Ponižavajuće, u najmanju ruku. Koja je svrha ovog maltretiranja?", napisao je poznati glumac. Njegova objava ubrzo je prikupila velik broj komentara. Mnogi građani požalili su se da se prilikom učestalih prelazaka granice moraju ponovno fotografirati, zbog čega se, tvrde, dodatno produžava vrijeme čekanja.

Građani traže reciprocitet, drugi upozoravaju na zloupotrebe

Dio komentatora smatra da bi biometrijske podatke trebalo uzeti samo prilikom prve registracije, nakon čega bi na sljedećim prelascima bilo dovoljno skenirati putovnicu.

"Ja bih razumio da te jednom slikaju, uzmu otiske, skeniraju pasoš i naprave dosje, a sljedeći put samo skeniraju pasoš. Ovako svaki put nema smisla", jedan je od komentara. Brojni su pozvali vlasti Bosne i Hercegovine da na sličan način postupaju prema državljanima zemalja Europske unije. Drugi smatraju da je cijeli postupak diskriminirajući te da se stanovnike država koje nisu članice EU-a tretira kao građane drugog reda.

Pojedini komentari otišli su i u neprimjerene povijesne usporedbe, dok je dio građana upozorio da razlog uvođenja strožih kontrola treba tražiti i u dosadašnjim zloupotrebama pravila.

"A da ne kažemo da ima malo i do nas. Mnogi su išli raditi na crno, a kada bi prekoračili dopuštene dane, bacili bi pasoš i izvadili novi bez pečata. Ovako to više neće moći", naveo je jedan komentator. Drugi su odgovornost usmjerili prema političarima u Bosni i Hercegovini, uz poruku da bi prije kritiziranja Europske unije trebalo postaviti pitanje zbog čega država još nije blizu članstva.

Strah od još dužih čekanja na granicama

Najviše nezadovoljstva izaziva mogućnost dodatnog stvaranja gužvi, osobito tijekom ljetnih mjeseci i blagdana, kada veliki broj ljudi putuje između Hrvatske i susjednih zemalja. Prema službenim informacijama Europske unije, EES bi dugoročno trebao modernizirati i ubrzati granične provjere. Ipak, reakcije ispod Đurićeve objave pokazuju da brojni putnici trenutačno imaju potpuno drukčiji dojam te novi sustav doživljavaju kao dodatno maltretiranje i ponižavanje.