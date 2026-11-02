Duo Bandini - Chiacchiaretta uoči splitskog nastupa: "Pokušati svirati poput Piazzolle bilo je kao hvatati dim golim rukama"

U utorak, 3. studenoga od 20 sati, u splitski Hrvatski dom se vraća neponovljivi Duo Bandini i Chiacchiaretta u sklopu 14. izdanja festivala Dani klasične gitare.

Tim povodom Cesare Chiacchiaretta nam govori kako je pred ogledalom, uz Piazzolline snimke, pokušavao ponoviti svaki pokret mijeha i svaku nijansu zvuka. Tako su izgledali njegovi prvi koraci s bandoneonom, instrumentom kojemu će posvetiti velik dio glazbenog života. Danas se učenja prisjeća kao čina ljubavi i susreta s nečim što se opiralo oponašanju.

„Stajati pred tim ogledalom i pokušavati oponašati svaki pokret mijeha i svaku nijansu s Astorovih ploča bilo je pomalo kao pokušavati uhvatiti dim golim rukama.” – kaže te naglašava kako je najteže bilo pronaći Piazzollin duh, duboku melankoliju iz koje iznenada izbije oštra napetost. Tehnička spretnost mogla se vježbati, ali za vlastiti glas trebalo je vremena. „Prestao sam se gledati u ogledalu da bih vidio kako je to radio on i počeo gledati u sebe, tražeći razlog zbog kojega boli i razlog zbog kojega se raduje. Tada je instrument doista postao moj.”

Taj će bandoneon splitska publika čuti prekosutra, kada Chiacchiaretta s gitaristom Giampaolom Bandinijem nastupa u Koncertnoj dvorani Ive Tijardovića. Na Dane klasične gitare vraćaju se s programom „Tango i Folia – 25 godina zajedno”, uoči obljetnice iduće godine.

Gotovo četvrt stoljeća zajedničkog sviranja promijenilo je, kažu, način na koji slušaju jedan drugoga. Na početku je trebalo uskladiti ritam, disanje i svaki zajednički ulaz. Danas njihovu suradnju nosi povjerenje koje opisuju kao gotovo telepatsko. „Više se ne moramo ni pogledati da bismo znali kamo će krenuti glazbena fraza. Postoji bezuvjetno povjerenje u zvuk drugoga, koje nam omogućuje da na pozornici riskiramo i improviziramo s potpunom prirodnošću.”

Takva bliskost ostavlja prostor i za neslaganje. Bandini se prisjeća proba Piazzollina „Le Grand Tanga”, kada su o drugom dijelu skladbe imali sasvim različite zamisli. Cesare ga je čuo sporije, razvučenije, prožetog melankolijom. Giampaolo je tražio protočniju glazbenu liniju, bližu prirodi gitare, čiji ton nakon trzaja postupno nestaje. Rješenje su pronašli spajajući melankoliju jednoga pristupa s napetošću i pokretljivošću drugoga. U toj se epizodi može čuti i srž njihova dua, koji zajednički izraz pronalazi upravo u razlikama.

„Sviranje s Cesareom naučilo me da note produljujem u mislima, da tražim zvuk orkestralne širine i do kraja iskoristim ritmičke i udaraljkaške mogućnosti gitare.” – kaže Bandini te najavljuje kako će se potonje na splitskom programu osobito osjetiti u skladbama u kojima gitara u trenutku prelazi iz ritmičkog pokretača u lirski glas.

Obojica su, naravno, Talijani, no argentinska glazba postala je središte njihova zajedničkog rada. Put prema tangu vodio ih je izvan partiture, prema oštrim naglascima, težini ritma i posebnoj gradskoj nostalgiji. Trebalo je usvojiti i ono što nazivaju mugre, namjernu hrapavost izraza koju uredno odsvirane note same po sebi ne mogu prenijeti.„Morali smo naučiti da tango nije samo glazbena forma, nego životni stav.” - objašnjavaju. Vlastito talijansko podrijetlo pritom su doživjeli kao poveznicu s tradicijom. Željeli su joj pristupiti kroz vlastito europsko i klasično obrazovanje, pronalazeći osoban način izvođenja.

Taj razgovor između naslijeđenog i novog oblikuje i njihov repertoar. Uz Piazzollu, u Split donose „La Folía a través de los siglos” Lea Brouwera, skladbu posvećenu njihovu duu. Tu je i „Gardeliana” Stevea Gossa, nastala iz njihove želje da melodije Carlosa Gardela dobiju novo čitanje, pogledom skladatelja 21. stoljeća. U poznatim su pjesmama, kažu, tako otkrili drukčije boje, mjestimice gotovo filmske pa će tako i po prvi put u Hrvatskoj biti izvedena skladba "Gardeliana Suite" Stephena Gossa.

A što se događa s glazbom koju publika već dobro poznaje, s „Oblivionom” i „Libertangom”, koje će mnogi prepoznati nakon nekoliko taktova? Odgovor ponovno vodi slušanju. Akustika dvorane, raspoloženje publike i osjećaj trenutka svake večeri pomaknu neki naglasak ili promijene boju tona. „Tajna je u tome da ih nikada ne smatramo dovršenima. Tim skladbama pristupamo kao izražajnim predlošcima na kojima iznova gradimo dijalog.”

Split već čuva uspomenu na takvu neponovljivu večer. Na festivalu su nastupili 2021., kada su epidemiološke mjere dopuštale samo 65 slušatelja. Iz tog koncerta, kažu, pamte tišinu prije posljednje note jedne Piazzolline skladbe: „Šezdeset i pet ljudi slušalo je s koncentracijom i toplinom pune dvorane. Postojala je zajednička glad za glazbom uživo i ljudskim kontaktom.”

Zato povratak u Split opisuju kao ponovni zagrljaj s publikom. Nakon svih godina zajedničkog muziciranja i dalje ih zanima ono što se može dogoditi samo te večeri.

Dodajmo i kako će Giampaolo Bandini i Cesare Chiacchiaretta održati predavanje pod naslovom "Tajne i povijest argentinskog tanga " za učenike, studente i profesore gitare, kao i za sve zainteresirane ljubitelje glazbe. Predavanje pod pokroviteljstvom američkog proizvođača gitarističke opreme D'Addario će se održati u srijedu 4.11. u 18 sati u novootvorenoj Multimedijalnoj dvorani Jakova Gotovca na adresi Trg hrvatske bratske zajednice 3.

Informacije o samom koncertu dostupne su na stranici Hrvatskog doma Split, cjelovit festivalski program na stranici festivala, a same ulaznice možete kupiti ovdje ili na blagajni Hrvatskog doma.