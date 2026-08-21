Dugopoljke pokorile regiju bez ijednog poraza: Na punim Prokurativama uzele veliko zlato!

Košarkašice Dugopolja ostvarile su veliki uspjeh na Sportskim igrama mladih. Sjajnim nastupima tijekom cijelog natjecanja stigle su do naslova regionalnih prvakinja, a impresivan put do zlata završile su – bez ijednog poraza.

Za ekipu Dugopolja nastupile su Nikolina Vickov, Petra Baričević, Doris Caktaš, Karmen Božinović i Lucija Krnjaca, košarkašice koje već godinama ostvaruju zapažene rezultate i na klupskoj razini.

Od Dugopolja do regionalnog vrha

Njihov pobjednički put počeo je na prvom turniru u Dugopolju, nakon čega su uspješno prošle dalmatinsko finale u Splitu. Slijedilo je državno prvenstvo u Rijeci, a potom i velika regionalna završnica Sportskih igara mladih u Splitu. Na svakom od tih turnira Dugopoljke su ostale neporažene, potvrdivši odličnu formu i kvalitetu svoje ekipe.

Velika pobjeda na punim Prokurativama

Kruna sjajnog natjecanja stigla je jučer na splitskim Prokurativama, gdje su pred brojnom publikom svladale odličnu ekipu iz Šibenika.

Tom pobjedom košarkašice Dugopolja zasluženo su osvojile prvo mjesto i naslov regionalnih prvakinja Sportskih igara mladih, zaključivši savršen niz u kojem nisu doživjele niti jedan poraz. Veliki je to uspjeh za mlade košarkašice iz Dugopolja koje su još jednom pokazale da pripadaju samom vrhu svoje generacije.