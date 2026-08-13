Dugopoljke pokorile Hrvatsku: Six Seven prvakinje 3x3 Sprite Cupa, odlični rezultati mladih iz Splitsko-dalmatinske županije

Ekipa Six Seven iz Dugopolja, u kategoriji 2011. godišta i mlađih, osvojila je naslov pobjednica Državne završnice 3x3 Sprite Cupa. Zlatnu ekipu čine Nikolina Vickov, Petra Baričević, Doris Caktaš i Lucija Krnjaša, a vodio ih je Tomislav Vickov. Za mlade Dugopoljke natjecanje time nije završeno – već idućeg tjedna očekuje ih nastup na velikoj Međunarodnoj završnici Plazma Sportskih igara mladih u Splitu.

Mertojak viceprvak Hrvatske

Veliki uspjeh ostvarila je i ekipa Mertojak, koja je osvojila drugo mjesto na Državnoj završnici Tommy turnira u malom nogometu za uzrast do 12 godina.

Za Mertojak su nastupili Ante Rušnov, Niko Popović, Goran Duraj, Toni Brajković, Matija Periša, Mateo Babić, Luka Franjić, Oliver Svitlanović, Marko Blagojević i Ilija Kostić, pod vodstvom Antonija Periše.

Mladi Splićani tako su natjecanje završili kao viceprvaci Hrvatske, potvrdivši još jednom kvalitetu i potencijal mladih sportaša iz Splitsko-dalmatinske županije.

Više od 2.500 finalista stiglo u Rijeku

Rijeka je ovog ljeta ugostila više od 2.500 finalista Plazma Sportskih igara mladih, a završna natjecanja okupila su najbolje mlade sportaše iz cijele Hrvatske.

Posebno mjesto u programu zauzeo je Coca-Cola Cup, najveći malonogometni turnir u Europi. Kvalifikacijski turniri počeli su još u siječnju, a do kraja lipnja održano ih je čak 155, uz sudjelovanje više od 50.000 nogometašica i nogometaša.

Najuspješnije ekipe u kategorijama 2011. i 2008. godišta i mlađih izborile su plasman na Državnu završnicu.

Naslov prvaka u kategoriji 2008. godišta i mlađih osvojila je ekipa Balki i prijatelji iz Karlovca, dok je u konkurenciji 2011. godišta i mlađih najbolji bio MNK Futsal Pula.

Sve više djevojaka na nogometnim terenima

Plazma Sportske igre mladih već petu godinu zaredom, u suradnji s UEFA Foundation for Children, organiziraju i nogometne turnire za djevojke.

Cilj je promocija ženskog nogometa i uključivanje što većeg broja djevojaka u sport, a rast broja nogometašica na Igrama pokazuje da projekt iz godine u godinu napreduje. U ovogodišnjoj konkurenciji djevojaka naslov najbolje ekipe osvojila je ŽNK Arena iz Pule.

Medalje se dijelile i u šahu, tenisu i odbojci na pijesku

Uz nogomet i košarku, uzbudljivo je bilo i u ostalim sportovima.

Na Wiener osiguranje turniru u šahu naslove najboljih do 11 godina osvojili su Alan Katušić i Ema Poljak Ljubić, dok su u kategoriji do 15 godina zlatni bili Petra Vidić i Tin Biti.

Završnica teniskog turnira održana je na stadionu Goran Ivanišević – ATP Umag, a pobjednici u konkurenciji 2012. godišta i mlađih bili su Lena Fonai iz Donjeg Miholjca i Pavo Zoričić iz Zagreba.

Natjecanja u odbojci na pijesku održana su na Kantridi i u Opatiji, a pobjedničke ekipe bile su Tuljani iz Rijeke i Mile iz Opatije.

Bronca za Splićanina, Bile vile viceprvakinje Hrvatske

Još dvije medalje stigle su u Splitsko-dalmatinsku županiju.

Marko Kušćević iz Splita osvojio je brončanu medalju na Kinder Joy turniru u stolnom tenisu u kategoriji 2008. godišta i mlađih.

Ekipa Bile vile također je stigla do velikog uspjeha, osvojivši naslov viceprvakinja Hrvatske u GEN-I Cupu u odbojci.

U sklopu završnice održan je i HEP turnir u rukometu, dok su tijekom srpnja, u prvoj i drugoj smjeni natjecanja, održani graničar i atletika u sklopu Telemach Dana sporta.

Uz sportska natjecanja, organizatori su poseban naglasak stavili i na dobrobit djece i mladih.

U suradnji s Wiener osiguranjem i Hrabrim telefonom održana je interaktivna radionica "Mentalna higijena", usmjerena na osvještavanje važnosti brige o mentalnom zdravlju.

Kroz razgovor i praktične aktivnosti sudionici su učili kako prepoznati i izraziti emocije, razvijati zdrave navike te koliko je važno potražiti podršku kada im je potrebna.

Cilj radionice bio je osnažiti djecu i mlade za svakodnevnu brigu o vlastitom mentalnom zdravlju te potaknuti otvoren razgovor o osjećajima.

Jubilarna sezona okupila više od 138 tisuća djece i mladih

Jubilarna, 30. sezona Plazma Sportskih igara mladih donijela je dosad najbrojnije izdanje najveće sportsko-amaterske manifestacije u Europi.

Tijekom sezone u natjecanjima i aktivnostima sudjelovalo je više od 138 tisuća djece i mladih.

Velika Međunarodna završnica održat će se u Splitu od 17. do 22. kolovoza, a sudionike očekuju natjecanja u deset sportskih disciplina, svečanost povodom 30 godina Plazma Sportskih igara mladih te All-star day.

Među najboljim mladim sportašima ponovno će biti i predstavnice Splitsko-dalmatinske županije – nove hrvatske prvakinje iz Dugopolja, ekipa Six Seven.