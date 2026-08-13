Dugopoljke pokorile Hrvatsku: Six Seven prvakinje 3x3 Sprite Cupa, odlični rezultati mladih iz Splitsko-dalmatinske županije

Ekipa Six Seven iz Dugopolja, u kategoriji 2011. godišta i mlađih, osvojila je naslov pobjednica Državne završnice 3x3 Sprite Cupa. Zlatnu ekipu čine Nikolina Vickov, Petra Baričević, Doris Caktaš i Lucija Krnjaša, a vodio ih je Tomislav Vickov. Za mlade Dugopoljke natjecanje time nije završeno – već idućeg tjedna očekuje ih nastup na velikoj Međunarodnoj završnici Plazma Sportskih igara mladih u Splitu.
Mertojak viceprvak Hrvatske
Veliki uspjeh ostvarila je i ekipa Mertojak, koja je osvojila drugo mjesto na Državnoj završnici Tommy turnira u malom nogometu za uzrast do 12 godina.
Za Mertojak su nastupili Ante Rušnov, Niko Popović, Goran Duraj, Toni Brajković, Matija Periša, Mateo Babić, Luka Franjić, Oliver Svitlanović, Marko Blagojević i Ilija Kostić, pod vodstvom Antonija Periše.
Mladi Splićani tako su natjecanje završili kao viceprvaci Hrvatske, potvrdivši još jednom kvalitetu i potencijal mladih sportaša iz Splitsko-dalmatinske županije.
Više od 2.500 finalista stiglo u Rijeku
Rijeka je ovog ljeta ugostila više od 2.500 finalista Plazma Sportskih igara mladih, a završna natjecanja okupila su najbolje mlade sportaše iz cijele Hrvatske.
Posebno mjesto u programu zauzeo je Coca-Cola Cup, najveći malonogometni turnir u Europi. Kvalifikacijski turniri počeli su još u siječnju, a do kraja lipnja održano ih je čak 155, uz sudjelovanje više od 50.000 nogometašica i nogometaša.
Najuspješnije ekipe u kategorijama 2011. i 2008. godišta i mlađih izborile su plasman na Državnu završnicu.
Naslov prvaka u kategoriji 2008. godišta i mlađih osvojila je ekipa Balki i prijatelji iz Karlovca, dok je u konkurenciji 2011. godišta i mlađih najbolji bio MNK Futsal Pula.
Sve više djevojaka na nogometnim terenima
Plazma Sportske igre mladih već petu godinu zaredom, u suradnji s UEFA Foundation for Children, organiziraju i nogometne turnire za djevojke.
Cilj je promocija ženskog nogometa i uključivanje što većeg broja djevojaka u sport, a rast broja nogometašica na Igrama pokazuje da projekt iz godine u godinu napreduje. U ovogodišnjoj konkurenciji djevojaka naslov najbolje ekipe osvojila je ŽNK Arena iz Pule.
Medalje se dijelile i u šahu, tenisu i odbojci na pijesku
Uz nogomet i košarku, uzbudljivo je bilo i u ostalim sportovima.
Na Wiener osiguranje turniru u šahu naslove najboljih do 11 godina osvojili su Alan Katušić i Ema Poljak Ljubić, dok su u kategoriji do 15 godina zlatni bili Petra Vidić i Tin Biti.
Završnica teniskog turnira održana je na stadionu Goran Ivanišević – ATP Umag, a pobjednici u konkurenciji 2012. godišta i mlađih bili su Lena Fonai iz Donjeg Miholjca i Pavo Zoričić iz Zagreba.
Natjecanja u odbojci na pijesku održana su na Kantridi i u Opatiji, a pobjedničke ekipe bile su Tuljani iz Rijeke i Mile iz Opatije.
Bronca za Splićanina, Bile vile viceprvakinje Hrvatske
Još dvije medalje stigle su u Splitsko-dalmatinsku županiju.
Marko Kušćević iz Splita osvojio je brončanu medalju na Kinder Joy turniru u stolnom tenisu u kategoriji 2008. godišta i mlađih.
Ekipa Bile vile također je stigla do velikog uspjeha, osvojivši naslov viceprvakinja Hrvatske u GEN-I Cupu u odbojci.
U sklopu završnice održan je i HEP turnir u rukometu, dok su tijekom srpnja, u prvoj i drugoj smjeni natjecanja, održani graničar i atletika u sklopu Telemach Dana sporta.
Uz sportska natjecanja, organizatori su poseban naglasak stavili i na dobrobit djece i mladih.
U suradnji s Wiener osiguranjem i Hrabrim telefonom održana je interaktivna radionica "Mentalna higijena", usmjerena na osvještavanje važnosti brige o mentalnom zdravlju.
Kroz razgovor i praktične aktivnosti sudionici su učili kako prepoznati i izraziti emocije, razvijati zdrave navike te koliko je važno potražiti podršku kada im je potrebna.
Cilj radionice bio je osnažiti djecu i mlade za svakodnevnu brigu o vlastitom mentalnom zdravlju te potaknuti otvoren razgovor o osjećajima.
Jubilarna sezona okupila više od 138 tisuća djece i mladih
Jubilarna, 30. sezona Plazma Sportskih igara mladih donijela je dosad najbrojnije izdanje najveće sportsko-amaterske manifestacije u Europi.
Tijekom sezone u natjecanjima i aktivnostima sudjelovalo je više od 138 tisuća djece i mladih.
Velika Međunarodna završnica održat će se u Splitu od 17. do 22. kolovoza, a sudionike očekuju natjecanja u deset sportskih disciplina, svečanost povodom 30 godina Plazma Sportskih igara mladih te All-star day.
Među najboljim mladim sportašima ponovno će biti i predstavnice Splitsko-dalmatinske županije – nove hrvatske prvakinje iz Dugopolja, ekipa Six Seven.