Nogometaši BSK-a i Dugopolja danas su se sastali od 13:30 u sklopu 13. kola 1. NL-a, a obje su momčadi upisale po bod.

U 19. je minuti požutio Kuvačić u redovima Dugopolja, a onda je Rešetar zabio iz kaznenog udarca za 1:0. Samo deset minuta kasnije gosti su se vratili preko Shatrija, a Rešetar je u 36. minuti dobio žuti karton.

U drugom je dijelu požutio Kurtović, a u 56. je minuti Prekodravac zabio za 2:1. Samo minutu kasnije u bilježnici je suca završio Grubišić dobivši žuti karton. Potom su gosti mijenjali, Sokac je izišao, zamijeni ga je Bašić. U 60. je minuti Mušura postavio konačnih 2:2. Do kraja su susreta kod gostiju ušli Župan, Svraka i Šainović umejsto Retyija, Korova i Hrsa, dok je kod Dugopolja Marasović zamijenio Zdunića u 77. minuti. Devet je minuta kasnije Župan dobio žuti karton, a kod Dugopolja je Ghussein zamijenio Živkovića.

Dugopolje je ovim remijem ostalo na dnu ljestvice s bodom manje od pretposljednje Dubrave te dva boda manje od Karlovca, koji ima utakmicu manje, i Hrvaca.

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