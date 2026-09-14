Dugopolje sprema veliku feštu: Stiže legendarni Željko Bebek, a ulaz je slobodan

Općina Dugopolje priprema se za proslavu blagdana zaštitnika mjesta, sv. Mihovila i su-zaštitnika, sv. Jeronima. Na ovogodišnjem programu su različita događanja, koja se odvijaju tijekom cijelog mjeseca rujna: vjerski, kulturni, zabavni i sportski događaji. Rezultat je to suradnje javnih institucija i lokalnih udruga, koje kontinuirano rade na očuvanju tradicije mjesta. S obzirom na raznolikost događanja, ovogodišnji program Dana Općine Dugopolje nastavlja se i tijekom listopada, odnosno do prve polovice mjeseca.

Vjerska događanja odvijaju se u župnoj crkvi sv. Mihovila ark. u Dugopolju, gdje započinje trodnevna duhovna priprava od 26. rujna. Župa sv. Mihovila Dugopolje organizira koncert 25. rujna u 19 sati, a izvođači su članovi Mješovitog zbora župe sv. Ivana Krstitelja iz Kaštel Starog. Ovaj koncert je molitvena uvertira u nadolazeće blagdane sv. Mihovila i sv. Jeronima. Također, ovdje će se održati koncert polaznika “Seminara pučkih marijanskih napjeva” upravo u marijanskom mjesecu – 11. listopada u 18 sati. Koncert je u organizaciji KUD-a “Pleter” Dugopolje. Ulaz je slobodan.

Lokalna braniteljska udruga i članovi HPD-a “Ljubljan” organiziraju 12. rujna u 11 sati, svetu misu u kapelici Hrvatskih mučenika na mosorskom predjelu Šatorak.

Kulturna događanja odvijaju se u Domu kulture Dugopolje, gdje Narodna knjižnica u Dugopolju priprema kulturnu večer “Glas na riječ” i svečano otvorenje izložbe Likovne udruge “Vlaho Bukovac” 22. rujna u 19 sati. Općina Dugopolje organizira promociju knjige dr. don Ivana Ćubelića, koji donosi izmijenjeno i nadopunjeno izdanje “Dugopoljskog rodoslova”. Promocija knjige predviđena je 21. rujna u 19 sati. KUD “Pleter” Dugopolje i udruga “Ojkamine” nastavljaju s organizacijom koncerta polaznika “Međunarodnog seminara ojkanja u Kotelnicama” koji se održava 12. rujna, na prirodnom lokalitetu Rupice u Kotlenicama. Ulaz je slobodan.

Zabavna događanja odvijaju se na središnjem Trgu domovinske zahvalnosti u Dugopolju (poviše župne kuće). 26. rujna na pozornici će nastupiti legendarni Željko Bebek, koji će zabavljati publiku u večernjim satima, nakon kojeg slijedi DJ program. Također, na istom mjestu pripremit će se uobičajena pučka veselica na blagdan sv. Mihovila, u organizaciji KUD-a “Pleter” Dugopolje i lokalnih udruga iz općine Dugopolje. U večernjim satima predviđen je DJ program za sve posjetitelje. Tijekom ove dvije večeri, gosti će uživati u okusima i mirisima lokalne gastronomije. Ulaz je slobodan.

Sportska događanja odvijaju se na sportskim terenima u Dugopolju s obzirom na raznolikost sportskih udruga i manifestacija koje organiziraju. RK “Dugopolje” organizira 4. memorijalni rukometni turnir “Antonio Rogošić” i turnir u rukometu za dječake U11, dok KK “Dugopolje” priprema turnir u košarci za djevojčice. Na stadionu Sportskog centra “Hrvatski vitezovi” u Dugopolju održava se dječji nogometni turnir “Kup sv. Mihovila”, a ovdje će odmjeriti snage igrači NK “Dugopolje” i GNK “Dinamo II” na utakmici, 19. rujna u 16:30 sati. Turistička zajednica Općine Dugopolje organizira “Tradicionalne sportske igre” u suradnji s OŠ “Dugopolje” i “Split International School” – gdje će se učenici 3. i 4. razreda, iz ove dvije škole, okušati u nekadašnjim sportskim aktivnostima.

I ove godine sportske udruge pokazale su humanu stranu: u organizaciji MNK “Dugopolje” organizira se humanitarni malonogometni turnir “4 kafića”, a sva prikupljena sredstva namijenjena su liječenju 28-godišnjeg mladića Miše Sabljića iz Širokog Brijega. Ovaj turnir na rasporedu je 20. rujna u 16:30 sati, nakon kojeg slijedi koncert banda “Domaća postava”. Općina Dugopolje nastavlja s organizacijom 17. humanitarnog turnira u balotama za žene, koji se odvija na Športskom centru “Dražen Šamadan” u Koprivnu.

U okviru javnozdravstvene akcije udruge “Zdravi dan”, mještani općine Dugopolje imaju priliku besplatno provjeriti zdravstveno stanje (uz prethodnu rezervaciju termina) 16. rujna od 17 sati u Domu kulture Dugopolje.

Raspored je podložan promjenama ovisno o vremenskim uvjetima tijekom rujna i listopada.

Detaljne informacije o pojedinim događanjima i točan raspored možete pratiti na službenim stranicama organizatora: dugopolje.hr, visitdugopolje.com i društvenim mrežama: Facebook stranica - opcinadugopoljesdz, Instagram profil - visitdugopolje.

Općina Dugopolje i Turistička zajednica Općine Dugopolje pozivaju svoje mještane i sve posjetitelje da im se pridruže u programu proslave Dana Općine Dugopolje. Dobrodošli u Dugopolje!