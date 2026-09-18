Dugopolje slavi svoje nebeske zaštitnike: Bogat program u čast sv. Mihovila i sv. Jeronima

Župa sv. Mihovila ark. u Dugopolju slavi blagdan svog nebeskog zaštitnika, sv. Mihovila arkanđela, 29. rujna i suzaštitnika sv. Jeronima 30. rujna. Duhovni i kulturni program odvijat će se u župnoj crkvi u Dugopolju, mjestu susreta mještana i vjernika iz okolnih župa.

Priprava za nadolazeće župne blagdane započinje u nedjelju, 20. rujna, molitvom Devetnice sv. Mihovila, a nastavlja se tijekom tjedna na večernjim misama u 18 sati. Vjernici će imati mogućnost za svetu ispovijed od 17 sati, a molitva devetnice je u 17:30 sati. Svete mise predvodi mjesni župnik, don Mijo Grozdanić.

U petak, 25. rujna, dugopoljska župa organizira koncert Mješovitog zbora Župe sv. Ivana Krstitelja iz Kaštel Starog, koji će se prethodno 'uvježbati' na večernjoj misi u 18 sati, nakon koje slijedi koncert u 19 sati. Ulaz je slobodan.

Trodnevnice počinju u subotu, 26. rujna, kada je na rasporedu sveta misa u 18 sati, a završavaju u ponedjeljak, 28. rujna. Trodnevna misna slavlja predvodit će otac Luka Madunić, pavlin.

Na blagdan sv. Mihovila, u utorak 29. rujna, procesija i svečano misno slavlje je u 10:30 sati, koje predvodi otac Luka Madunić. Večernja misa je u 18 sati, koju predvodi župnik don Mijo Grozdanić.

Sutradan, na svetkovinu sv. Jeronima, jutarnja misa je u 08:30 sati, koju predvodi župnik don Mijo Grozdanić. Procesija i svečana sveta misa je u 18 sati, koju predvodi fra Valentin Vukoja.

Župa sv. Mihovila ark. Dugopolje poziva sve vjernike da se otvorena srca uključe u vjerska slavlja blagdana sv. Mihovila i sv. Jeronima.

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