Dugopolje predstavilo novog trenera! Ugovor potpisan do 2028., predsjednik poručio: "Smatramo ga najboljim u ligi"

Igor Budiša novi je trener NK Dugopolje, službeno je potvrdio klub. Riječ je o stručnjaku s UEFA Pro licencom, bogatim igračkim i trenerskim iskustvom te zapaženim rezultatima u hrvatskom nogometu. Budiša je tijekom igračke karijere nosio dresove brojnih domaćih i inozemnih klubova, među kojima su Osijek, Šibenik, RNK Split, Eintracht Trier, Zalaegerszeg, Xanthi i Jiangsu Sainty.

Trenersko iskustvo stjecao je vodeći Đakovo Croatiju, Međimurje, Zrinski Osječko 1664 i BSK Bijelo Brdo.

Sa Zrinskim ostvario čak 26 pobjeda u jednoj sezoni

Posebno se ističe njegov rezultat iz sezone 2023./24., kada je sa Zrinskim Osječko 1664 osvojio drugo mjesto u SuperSport Prvoj NL. Njegova momčad tada je u 33 prvenstvena susreta ostvarila čak 26 pobjeda i osvojila 81 bod. U Dugopolju se nadaju da će upravo takvo iskustvo i pobjednički mentalitet donijeti rezultatski iskorak. Uz Budišu, u stručnom stožeru bit će pomoćni trener Ivica Buljubašić, s kojim je već surađivao u Zrinskom Osječko 1664, trener vratara Vedran Čović te kondicijski trener Marko Boduljak.

Smodlaka: "Smatramo ga najboljim trenerom u SuperSport Prvoj NL"

Predsjednik NK Dugopolje Mario Smodlaka nije skrivao zadovoljstvo postignutim dogovorom. Naglasio je da klub ima velika očekivanja od novog trenera, ali i da je ključnu ulogu u dogovoru odigrala zajednička vizija budućnosti. "Izuzetno smo zadovoljni što smo postigli dogovor s Igorom Budišom, kojeg smatramo najboljim trenerom u SuperSport Prvoj NL. Riječ je o stručnjaku koji je svojim dosadašnjim radom i rezultatima pokazao kvalitetu, ambiciju i sposobnost ostvarivanja zapaženih rezultata u sredinama u kojima je radio", poručio je Smodlaka.

Otkrio je i što je presudilo pri donošenju odluke. "U razgovorima smo prepoznali da se ambicije kluba i trenera poklapaju te da dijelimo istu viziju i želju za napretkom. Upravo je to bilo ključno za postizanje dogovora i potpis ugovora do ljeta 2028. godine", istaknuo je predsjednik Dugopolja.

"Vjerujemo da smo napravili dobar izbor"

Smodlaka vjeruje da će novi stručni stožer uspjeti podići momčad na višu razinu i ostvariti rezultate koje navijači priželjkuju. "Vjerujemo da ćemo zajedničkim radom, uz kvalitetnu suradnju trenera, stručnog stožera i igrača, stvoriti pozitivnu sinergiju koja će se prenijeti na teren i donijeti rezultate kakve naš klub i naši navijači očekuju. Pred nama je puno rada, ali vjerujemo u ovu suradnju i ljude koji su njezin dio", naglasio je. Na kraju je novom treneru i njegovim suradnicima poželio uspjeh. "Igoru i njegovu stručnom stožeru želim puno uspjeha, zajedništva i sportskih pobjeda. Vjerujem da smo napravili dobar izbor i da ćemo zajedno ostvariti ciljeve koje smo postavili pred sebe", zaključio je Smodlaka.