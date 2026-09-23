Dugopolje obilježava Svjetski dan turizma: Skrivena Dalmacija spaja edukaciju, prirodu i suvremenu tehnologiju

Turistička zajednica Općine Dugopolje i ove godine nastavlja suradnju s Centrom za posjetitelje „Skrivena Dalmacija“ povodom obilježavanja Svjetskog dana turizma na lokalnoj razini. Suradnjom se nastoji dodatno približiti prirodna i kulturna baština Dugopolja lokalnom stanovništvu, a posebice najmlađima.

Smješteno pod sjevernim padinama Mosora, Dugopolje svoju turističku prepoznatljivost gradi na spoju prirodne, kulturne i gospodarske baštine. Gospodarska zona „Podi“, Sportski centar „Hrvatski vitezovi“, špilja Vranjača kao zaštićeni geomorfološki spomenik prirode te brojni sakralni objekti dio su raznolike ponude ovog kraja.

Važno mjesto u predstavljanju prirodne baštine zauzima Centar za posjetitelje „Skrivena Dalmacija“, koji je zahvaljujući suvremenim multimedijalnim i interaktivnim sadržajima postao jedna od nezaobilaznih točaka za posjetitelje. U vremenu u kojem tehnologija omogućuje upoznavanje prostora i izvan klasičnih načina prezentacije, upravo ovakvi centri pružaju mogućnost drukčijeg i neposrednijeg doživljaja prirode i kulturne baštine.

Početak nove školske godine u „Skrivenoj Dalmaciji“ obilježio je posjet prvašića Osnovne škole „Dugopolje“ i Područne škole „Kotlenice“. Najmlađi posjetitelji sudjelovali su u radionici „Život mekousne pastrve“, kroz koju su na njima prilagođen način učili o ovoj endemskoj vrsti i važnosti očuvanja prirode.

Edukacija i podizanje svijesti o vrijednosti prirodne baštine među glavnim su zadaćama tima Centra, a radionice za djecu održavaju se svakodnevno.

Rezultati dosadašnjeg rada potvrđuju velik interes posjetitelja. Tijekom protekle tri godine „Skrivena Dalmacija“ kroz približno 500 održanih radionica ugostila je više od 9 000 sudionika različitih dobnih skupina. Istodobno je kroz muzejski postav Centra prošlo gotovo 28 000 domaćih i stranih posjetitelja.

Suradnjom s odgojno-obrazovnim ustanovama na području Općine Dugopolje kod djece se od najranije dobi potiče zanimanje za područje u kojem odrastaju, njegove prirodne posebnosti i kulturnu baštinu.

Obilježavanje Svjetskog dana turizma tako postaje i prilika za povezivanje turizma, obrazovanja i lokalne zajednice te razvijanje svijesti o vrijednostima koje Dugopolje i njegova okolica imaju za ponuditi.