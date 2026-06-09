Dugopolje je gorjelo: Bare i Brkovi napravili spektakl

Prošli vikend bio je u znaku Beerfesta u Dugopolju. U prirodnom ambijentu na Dračanici, publika je uživala uz hitove Brkova te Gorana Bare i Majki. Sve boje Beerfesta posjetitelji su doživjeli uz raznolik program tijekom dvije festivalske večeri.

Rock vikend otvorili domaći bendovi

Program je počeo u petak, 5. lipnja, uz nastupe rock bendova: šibenskih D Diplinzi i splitskog Vojnog Rocka. Vrhunac prve večeri bio je nastup jedinstvenih Brkova.

Iduću večer, u subotu 6. lipnja, pozornica je odjekivala rock hitovima uz splitske bendove DustN'Bones i Croasis. Publiku je do usijanja doveo nastup Gorana Bare i grupe Majke, koji su još jednom potvrdili status kultnih izvođača hrvatske glazbene scene.

Craft piva, roštilj i pivske igre

Na festivalu su se točila domaća craft piva iz Dalmacije: Šibenska, Kninska, Sinjska i Splitska pivovara TAP B. Volonteri MK Saranjsek Zagora pobrinuli su se da posjetitelji ne ostanu gladni pripremajući jela s roštilja.

Gosti su se okušali i u zanimljivim pivskim igrama, među kojima su bile natjecanje u ispijanju piva, beer pong, beer toss, cornhole, steinholding i pivopoly. U organizaciji su sudjelovali volonteri udruge DAR Dugopolje i KUD-a "Pleter" Dugopolje.

Frizure na otvorenom i fotke za pamćenje

Alternativna brijačnica Bafe Split u svom je originalnom kutku “sređivala frizure” – i to besplatno obje večeri. Uz barber shop na otvorenom, ekipa iz Photobooth Splita posjetiteljima je omogućila zabilježavanje nezaboravnih trenutaka na otkačenim fotografijama.

Beerfest Dugopolje i sedmu je godinu zaredom imao dobru posjećenost i pozitivne reakcije na organizaciju i koncept. Produženi vikend i raniji termin događanja pokazali su se dobrim izborom za otvorenje ljetnog programa u Općini Dugopolje.

Lokalna suradnja za uspješan projekt

Zajednička suradnja udruge DAR Dugopolje i MK Saranjsek Zagora s Općinom Dugopolje, Turističkom zajednicom Općine Dugopolje i komunalnim poduzećem Podi, uz potporu Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije, rezultirala je još jednim uspješno odrađenim projektom za lokalnu zajednicu.