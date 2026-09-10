Dugopolje igra za Mišu: Humanitarni turnir „4 kafića“ okupit će sport, glazbu i cijelu zajednicu

U općini Dugopolje teku pripreme za proslavu Dana Općine Dugopolje, u čiji program su uključene gotovo sve lokalne udruge sa svojim raznovrsnim manifestacijama.

Zajednička suradnja i podrška u organizaciji događanja odražavaju se na cijelu zajednicu, koja ima sluha kada su u pitanju društvene akcije. Tom prigodom su članovi MNK “Dugopolje” udružili snage sa četiri lokalna kafića: CB “Gradina”, CB “Delta”, “Experie bar” i CB “Sheriff” kako bi organizirali humanitarni malonogomenti turnir “4 kafića” koji je na rasporedu u nedjelju, 20.09.2026. godine, na školskom igralištu u Dugopolju.

Ovo je tek jedan u nizu humanitarnih turnira u organizaciji sportskih udruga, koje redovito osluškuju potrebe sredine u kojoj žive i djeluju. S obzirom na trenutnu situaciju u kojoj se nalazi mladi 28-godišnjak iz susjedne BiH, Mišo Sabljić, inače navijač Hajduka, nije trebalo puno inicijative da se potakne ovo humanitarno djelo na razini lokalne zajednice. Nastradali mladić je hospitaliziran u KBC-u Split, nakon teške nesreće koja se dogodila prilikom skakanja u more na kupanju s prijateljima. Mišo Sabljić zadobio je ozljede kralježnice i leđne moždine zbog čega ne može samostalno disati te nema nikakvu motoriku od vrata na niže. Obitelj planira nastavak njegova liječenja u Njemačkoj, u Heidelbergu, a prvih 6 mjeseci liječenja potrebno je prikupiti 296.746,00 €, uz dodatni trošak transporta od 22.850,00 €.

Humanitarni malonogometni turnir “4 kafića” počinje u 16 sati, uz nastup dječaka nogometnog kluba “Dugopolje” i plesnog studija “Mot”, a za sve posjetitelje pripremljena je bogata humanitarna lutrija uz ponudu hrane i pića. Napuhanci “Dugopolje” pobrinuli su se za zabavu u dječjem kutku u sklopu turnira. Po završetku turnira u 21 sat, priprema se koncert benda, okupljenog samo za ovu prigodu, sastavljenog od lokalnih glazbenika pod nazivom “Domaći sastav”.

Jedan dan, društvene akcije vrijedan – pomoći onima kojima je najpotrebnije.

Iskoristite nedjeljno popodne i budite dio ove priče u Dugopolju.

Ulaz je slobodan.

Detaljnije informacije o turniru pratite na Facebook stranici-Memorijalni malonogometni turnir “Petar Rogošić Grk” Dugopolje.