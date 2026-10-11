Dugopolje doživjelo prvi poraz na domaćem terenu

Nogometaši Dugopolja i Croatije Zmijavaca danas su s početkom od 12:45 igrali utakmicu 8. kola SuperSport Prve NL. Gosti iz Zmijavaca upisali su pobjedu slavivši reultatom 0:1 i tako zasjeli na prvo mjesto na ljestvici.

Gosti su do pobjede došli u 54. minuti kada je Kajtazi poslao loptu u prostor za Kanižaja koji je s 12-ak metara iskosa precizno pogodio suprotni kut za minimalnu pobjedu. Pritiskali su Dugopoljci do kraja utakmice, no lopta nije pronašla put do mreže.

Croatia je pobjedom stigla do 16 bodova i zasjela na prvo mjesto preskočivši Jadran LP. Dugopolje je ostalo na 12. mjestu s devet bodova, a u idućem će kolu gostovati kod Jadrana LP, dok će Croatia Zmijavci ugostiti Mladost Ždralove.