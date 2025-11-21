Dugokosci mogu odahnuti: U vojsci ih ipak neće šišati 'na nulu'

Ministarstvo obrane danas je u javno savjetovanje uputilo tri nova pravilnika koja detaljno uređuju provedbu obaveznog temeljnog vojnog osposobljavanja. Mladići koji se pripremaju na dvomjesečnu obuku vjerojatno će s olakšanjem dočekati jednu od odredbi – u vojarni ih, suprotno ustaljenoj praksi, neće dočekati obavezno kratko šišanje.

Prema članku 16. prijedloga Pravilnika o temeljnom vojnom osposobljavanju, polaznici će biti obvezni održavati uredan vanjski izgled, uključujući bradu i brkove. Kada je riječ o kosi, propisano je da duga kosa mora biti uredno skupljena i povezana tako da ne prelazi gornji rub ovratnika košulje, a frizura ne smije ometati pravilno nošenje kape ili zaštitne maske.

Iz ovih odredbi jasno je kako se ročnici, bez obzira na spol, neće morati šišati na kratko. To nam neslužbeno potvrđuju i izvori iz MORH-a, prema kojima nema potrebe da se duga kosa reže zbog tek dva mjeseca osposobljavanja. Napominju i kako se na ovaj način pravila usklađuju s modernim standardima, jer su identična za muškarce i žene.

Ipak, ova liberalnija pravila neće se odnositi na profesionalne pripadnike vojske. Tko nakon završene osnovne obuke odluči karijeru nastaviti u djelatnom sastavu, morat će prihvatiti i strože propise – uključujući i kratku frizuru.