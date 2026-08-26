Dugi Rat uz susjedni Omiš: Za stradale u požaru osigurano 33.850 eura, pomoć tu ne staje

Nakon požara koji je proteklih dana pogodio omiško područje, iz susjednog Dugog Rata stiže konkretna pomoć obiteljima koje su pretrpjele štetu.

Općina Dugi Rat iz svog je proračuna za pomoć stradalima osigurala 20.000 eura, dok će Turistička zajednica Općine Dugi Rat izdvojiti dodatnih 10.000 eura.

Time je iz općinskog i turističkog sustava osigurano ukupno 30.000 eura, no mještani i posjetitelji pokazali su solidarnost i na nedavno održanom koncertu.

Na koncertu Sergeja Ćetkovića prikupljeno još 3.850 eura

Na koncertu Sergeja Ćetkovića, zahvaljujući dobrovoljnim prilozima posjetitelja, za obitelji pogođene požarom prikupljeno je još 3.850 eura.

Ukupna pomoć tako je zasad dosegnula 33.850 eura.

– Hvala svima koji su se odazvali i pomogli – poručili su iz Dugog Rata.

Naglašavaju kako na tome neće stati.

"Uz njih smo u svemu što tek slijedi"

Iz Općine su najavili nastavak humanitarnih aktivnosti kako bi se pomoglo stanovnicima susjednog Omiša u razdoblju sanacije posljedica požara.

– S humanitarnim aktivnostima za pomoć Omišu nastavit ćemo i dalje, kako bismo našim susjedima i prijateljima, kojima su protekli dani donijeli gubitak i neizvjesnost, barem malo olakšali put povratka u normalan život. Uz njih smo u svemu što tek slijedi – poručili su iz Dugog Rata.

Solidarnost dviju susjednih sredina tako se, nakon teških dana za dio omiškog područja, pretvorila i u konkretnu financijsku pomoć onima kojima je sada najpotrebnija.