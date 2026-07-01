Dugi Rat slijedio je primjer Pariza i Madrida. Evo što se promijenilo nakon godinu dana

Smrt 14-godišnjeg dječaka iz Metkovića, koji je preminuo od posljedica teških ozljeda zadobivenih u padu s električnog romobila, ponovno je u fokus javnosti stavila pitanje sigurnosti djece i mladih u prometu. Tragedija je otvorila raspravu o tome jesu li postojeće mjere dovoljne te koliko su električni romobili, koji su posljednjih godina postali sve češće prijevozno sredstvo, zapravo sigurni kada ih koriste maloljetnici.

Na problem je još prošle godine upozoravala i Dalmacija Danas, kada su statistike pokazivale zabrinjavajući porast prometnih nesreća i ozljeda povezanih s električnim romobilima. Ono što se tada činilo kao upozorenje, danas se, nažalost, potvrđuje kroz najteže moguće posljedice.

Sličan problem već su ranije prepoznali brojni europski i svjetski gradovi. Zbog sigurnosnih razloga električne romobile s javnih površina ili iz pojedinih zona zabranili su Madrid, Pariz, Montreal, Las Vegas i New Orleans. Prošlog ljeta tim se primjerima pridružio i Dugi Rat, koji je donio odluku o zabrani vožnje električnih romobila na popularnoj šetnici uz more.

Tada je načelnik Općine Dugi Rat Tonči Bauk pojasnio kako je cilj odluke prvenstveno zaštita pješaka, posebno tijekom turističke sezone kada je šetnica iznimno prometna.

„Komunalni redari već su prisutni na šetnici, izdaju upozorenja i uklanjaju romobile s trase ako se voze protivno pravilima, odnosno bez kacige ili neprilagođenom brzinom. I prije konačne odluke krenuli smo s djelovanjem na terenu kako bismo zaustavili nesavjesne vozače“, rekao je tada Bauk.

Manje pritužbi građana

Gotovo godinu dana nakon stupanja odluke na snagu provjerili smo kakvi su rezultati njezine provedbe.

Iz Općine Dugi Rat za Dalmaciju Danas kažu da su komunalni redari od početka primjene odluke izdali nekoliko usmenih upozorenja korisnicima električnih romobila i električnih bicikala koji su zatečeni na području gdje je vožnja zabranjena.

Dodaju kako dosadašnja iskustva pokazuju pozitivne pomake.

„Bilježi se manji broj situacija koje su predstavljale opasnost za pješake, a smanjen je i broj pritužbi građana. Odluka je među stanovnicima uglavnom dobro prihvaćena jer joj je osnovni cilj zaštita sigurnosti pješaka na šetnicama koje su tijekom turističke sezone posebno frekventne“, poručili su iz Općine.

Ističu i da komunalni redari redovito nadziru provođenje odluke te da će Općina nastaviti pratiti stanje na terenu i, bude li potrebno, razmotriti dodatne mjere radi povećanja sigurnosti svih građana.

Broj nesreća i dalje zabrinjava

Provjerili smo i pokazuju li službeni podaci pozitivan trend na razini Splitsko-dalmatinske županije.

Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske potvrđeno je da je u prvih pet mjeseci 2026. godine evidentirano 15 prometnih nesreća u kojima su sudjelovala osobna prijevozna sredstva, odnosno električni romobili. U čak 14 nesreća sudionici su zadobili ozljede.

U istom razdoblju prošle godine zabilježeno je 18 prometnih nesreća. Devet osoba pritom je teško ozlijeđeno, osam je zadobilo lakše ozljede, dok je samo jedna nesreća prošla bez ozlijeđenih.

Godinu ranije, u prvih pet mjeseci 2024., policija je evidentirala sedam prometnih nesreća s električnim romobilima. Tri su završile teškim tjelesnim ozljedama, a četiri lakšima.

Iako ovogodišnje brojke pokazuju blagi pad ukupnog broja nesreća u odnosu na prošlu godinu, činjenica da je gotovo svaka nesreća rezultirala ozljedama pokazuje kako je riječ o prometnom problemu koji i dalje nosi visok rizik.

Iza brojki stoje ljudske sudbine

Stručnjaci godinama upozoravaju da sigurnost nije moguće osigurati samo strožim kažnjavanjem prekršaja. Uz učinkovitiji nadzor potrebno je kontinuirano educirati djecu i roditelje o pravilima sudjelovanja u prometu, poticati odgovorno ponašanje te dosljedno provoditi zakonske odredbe. Upravo kombinacija prevencije, edukacije i kontrole smatra se ključnom kako bi se smanjio broj nesreća i spriječile nove tragedije.

Podaci na nacionalnoj razini dodatno potvrđuju razmjere problema. Hrvatska policija je u prvih pet mjeseci ove godine evidentirala 2.720 prekršaja koje su počinili vozači električnih romobila. Od kada su se električni romobili pojavili na hrvatskim cestama zabilježeno je ukupno 1.470 prometnih nesreća, od kojih je čak 443 završilo teškim tjelesnim ozljedama. U tim je nesrećama život izgubilo šest osoba.

Treba li više gradova i općina zabraniti vožnju električnih romobila na šetnicama i pješačkim zonama? Da

Ne

Samo u turističkoj sezoni