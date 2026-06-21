Dugi Rat po drugi put domaćin Ivanjskih večeri klapa 

Pod zvjezdanim nebom u lučici u Dugom Ratu 24.06.u 21 sat održat će se smotra klapa pod nazivom "Ivanjske večeri klapa".
Uz pokroviteljstvo Općine Dugi Rat i Turističke zajednice Općine Dugi Rat te uz klapske prijatelje organizatori pozivaju sve ljubitelje klapske dalmatinske pisme da rođenje sv. Ivana Krstitelja proslave sa zvukom koji spaja dušu i more.
Gostujuće klape su :
- Domaćin klapa Batuda (m)-Dugi Rat
- Dječja klapa Rećina -Dugi Rat
- Kurjože (ž)-Podstrana
- Pasika (m)-Kostanje
- Dječja klapa Žižula (KUU Mosor-Gata)-Omiš
- Dežgracija (mj)-Split
- Muccurum (m)-Makarska
- Delmati (m)-Solin
"Ponosni na našu kulturnu baštinu slavimo snagu ljudskog glasa i pjesme koja traje", poručuju organizatori.
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