Dugi Rat po drugi put domaćin Ivanjskih večeri klapa 

Pod zvjezdanim nebom u lučici u Dugom Ratu 24.06.u 21 sat održat će se smotra klapa pod nazivom "Ivanjske večeri klapa".

Uz pokroviteljstvo Općine Dugi Rat i Turističke zajednice Općine Dugi Rat te uz klapske prijatelje organizatori pozivaju sve ljubitelje klapske dalmatinske pisme da rođenje sv. Ivana Krstitelja proslave sa zvukom koji spaja dušu i more.

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Gostujuće klape su :

Domaćin klapa Batuda (m)-Dugi Rat

Dječja klapa Rećina -Dugi Rat

Kurjože (ž)-Podstrana

Pasika (m)-Kostanje

Dječja klapa Žižula (KUU Mosor-Gata)-Omiš

Dežgracija (mj)-Split

Muccurum (m)-Makarska

Delmati (m)-Solin

"Ponosni na našu kulturnu baštinu slavimo snagu ljudskog glasa i pjesme koja traje", poručuju organizatori.