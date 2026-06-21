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Dugi Rat po drugi put domaćin Ivanjskih večeri klapa 

Pogledajte tko sve nastupa

Pod zvjezdanim nebom u lučici u Dugom Ratu 24.06.u 21 sat održat će se smotra klapa pod nazivom "Ivanjske večeri klapa".

Uz pokroviteljstvo Općine Dugi Rat i Turističke zajednice Općine Dugi Rat te uz klapske prijatelje organizatori pozivaju sve ljubitelje klapske dalmatinske pisme da rođenje sv. Ivana Krstitelja proslave sa zvukom koji spaja dušu i more.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Gostujuće klape su :

  • Domaćin klapa Batuda (m)-Dugi Rat
  • Dječja klapa Rećina -Dugi Rat
  • Kurjože (ž)-Podstrana
  • Pasika (m)-Kostanje
  • Dječja klapa Žižula (KUU Mosor-Gata)-Omiš
  • Dežgracija (mj)-Split
  • Muccurum (m)-Makarska
  • Delmati (m)-Solin

"Ponosni na našu kulturnu baštinu slavimo snagu ljudskog glasa i pjesme koja traje", poručuju organizatori.

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