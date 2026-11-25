Općina Dugi Rat započela je novu fazu pripreme projekta izgradnje groblja na lokaciji Glavica, jednog od dugoročno važnih komunalnih zahvata za stanovnike ovoga dijela Dalmacije. U utorak, 24. studenoga, objavljen je poziv mještanima da sudjeluju u anketi kojom će se pokušati utvrditi buduće potrebe za grobnim mjestima, i to za razdoblje od čak stotinu godina.

Uz javni poziv objavljeni su prikaz planirane lokacije, arhitektonske vizualizacije i idejno rješenje budućeg groblja. Prema predstavljenom konceptu, riječ je o prostoru koji bi se arhitektonski i krajobrazno trebao uklopiti u postojeći teren, s nizom ozelenjenih površina, pješačkih komunikacija i pratećih sadržaja.

Groblje s kapelom i uređenim oproštajnim prostorom

Objavljeno idejno rješenje prikazuje raspored grobnih mjesta u nekoliko prostornih cjelina koje su međusobno povezane pješačkim stazama. Predviđena je i kapela prepoznatljivog zaobljenog oblikovanja, kao i zaseban oproštajni prostor s pripadajućim sadržajima.

Na arhitektonskim vizualizacijama vidljiva je značajna zastupljenost zelenila, drveća i uređenih otvorenih površina, dok se konfiguracija groblja prilagođava obliku terena. Riječ je zasad o idejnom rješenju koje će se dalje razrađivati, pa konačan izgled i kapaciteti pojedinih dijelova kompleksa još nisu definitivno utvrđeni.

Potrebe stanovništva analizirat će se za cijelo stoljeće

Općina želi prije nastavka projektiranja prikupiti što više podataka o potrebama lokalnog stanovništva. Građani u anketi mogu naznačiti koja bi vrsta grobnice najbolje odgovarala potrebama njihove obitelji, kao i iznijeti dodatne prijedloge i napomene.

Rezultati će biti korišteni pri izradi idejnog projekta i procjeni potrebnih kapaciteta za sljedećih 100 godina. Takav vremenski okvir pokazuje da se ne radi samo o rješavanju trenutačnih potreba, nego o planiranju infrastrukture koja bi trebala služiti i budućim generacijama stanovnika općine.

Anketa nije rezervacija grobnog mjesta

Iz Općine naglašavaju da bi anketu trebala ispuniti jedna osoba u ime kućanstva te da sudjelovanje ne predstavlja rezervaciju budućeg grobnog mjesta. Rok za dostavu odgovora je ponedjeljak, 7. prosinca 2026. godine, a anketa je dostupna putem službenih internetskih stranica Općine.

U ovoj fazi javnosti još nisu predstavljeni konačna vrijednost investicije, rok početka izgradnje i dinamika realizacije projekta. Objavljeno idejno rješenje i uključivanje stanovništva predstavljaju korak prema preciznijem definiranju budućeg groblja.