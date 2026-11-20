Dubrovnik bi mogao postati prvi grad u Hrvatskoj koji će gostima s kruzera naplaćivati poseban turistički ekološki doprinos. Prijedlog koji je u četvrtak, 19. studenoga 2026., predstavio dubrovački gradonačelnik Mato Franković predviđa naplatu 15 eura po osobi za svaki dan boravka broda u luci ili na sidrištu. Riječ je o inicijativi kojom bi se dio financijskog tereta koji kruzerski turizam stvara za grad pokušao prebaciti na njegove korisnike, odnosno putnike koji dolaze velikim putničkim brodovima.

Posebno je zanimljivo što bi se naknada odnosila i na goste koji se uopće ne iskrcaju s broda, pod uvjetom da ne koriste smještaj na području Dubrovnika i da nisu obuhvaćeni zakonskim izuzećima. Naplata se predlaže u razdoblju od 1. travnja do 30. studenoga, a konačnu odluku tek treba donijeti Gradsko vijeće nakon javnog savjetovanja. Inicijativa je važna i za ostale dalmatinske gradove, posebno Split, koji je posljednjih godina postao jedno od najznačajnijih hrvatskih odredišta kruzerskog turizma i koji se također suočava s pitanjem odnosa gospodarskih koristi i opterećenja gradskog prostora.

Jeste li za naplatu pristojbe svim putnicima kruzera? [VELIKA PROMJENA U TURIZMU] Gradonačelnik Mato Franković najavio je uvođenje ekološkog doprinosa za putnike na kruzerima. Novac bi se ulagao u zaštitu okoliša i komunalnu infrastrukturu, a inicijativa otvara veliko pitanje za druge hrvatske gradove. Kruzeri donose turiste, poslove i prihode, ali i zagađenje, prometne gužve te dodatne troškove. Provjerili smo što pokazuju europska istraživanja i bi li sličan model bio moguć u Splitu DA NE Glasaj

Dubrovnik želi da gosti s kruzera sudjeluju u troškovima očuvanja grada

Gradonačelnik Franković poručio je kako je cilj nove mjere osigurati da se dio prihoda od kruzerskog turizma izravno vrati lokalnoj zajednici. Prikupljena sredstva namjenski bi se ulagala u gospodarenje otpadom, uređenje javnih površina i zaštitu obale, odnosno aktivnosti kojima se smanjuje pritisak turizma na okoliš i komunalnu infrastrukturu. Takav pristup polazi od činjenice da velik broj jednodnevnih posjetitelja koristi gradski prostor i javne usluge, iako njihov boravak često ne uključuje noćenje u gradu.

Dubrovnik već godinama pokušava bolje upravljati dolascima kruzera, a jedan od najpoznatijih primjera takve politike je projekt Respect the City. Kroz taj projekt uvedeno je usklađivanje dolazaka brodova i upravljanje brojem posjetitelja kako bi se smanjile gužve u povijesnoj jezgri, posebno u razdobljima najvećeg turističkog pritiska. Prema podacima Lučke uprave Dubrovnik, tijekom 2025. godine u grad je stiglo više od 625.000 putnika s kruzera, dok je za 2026. planirano oko 661.000 putnika, što pokazuje koliko je ovaj oblik turizma važan za gradsku turističku i gospodarsku sliku.

Koliki bi financijski učinak imala predložena naknada? Primjerice, kada bi kruzer s 3.000 putnika imao 3.000 obveznika plaćanja, za jedan dan boravka u Dubrovniku doprinos bi iznosio 45.000 eura, dok bi u slučaju broda s 4.000 obveznika dosegnuo 60.000 eura. To su samo ilustrativni izračuni, a stvarni prihod ovisio bi o broju obveznika, trajanju boravka brodova i zakonskim izuzećima. Ipak, već takvi primjeri pokazuju da bi se kod većeg broja dolazaka tijekom sezone mogli prikupiti značajni iznosi.

Važno je pritom razlikovati novi ekološki doprinos od postojeće turističke pristojbe za kruzere, koju Dubrovnik već naplaćuje prema kapacitetu broda. Prema važećoj odluci za 2026. godinu, turistička pristojba za brod kapaciteta većeg od 3.000 putnika iznosi 5.308,91 euro po brodu, neovisno o tome koliko se putnika stvarno iskrca. Novi model, ako bude usvojen, predstavljao bi zasebnu vrstu davanja, a njegovi detalji provedbe i odnos prema postojećim obvezama zahtijevaju jasno uređenje.

Koliko kruzeri doista zagađuju? Europska istraživanja otkrivaju zabrinjavajuće podatke

Iako se kruzeri često predstavljaju kao veliki plutajući hoteli koji donose gospodarski prosperitet turističkim gradovima, njihova prisutnost ima i drugu stranu. Veliki putnički brodovi troše energiju ne samo tijekom plovidbe nego i dok se nalaze u luci, jer klimatizacija, rasvjeta, kuhinje i brojni drugi sustavi zahtijevaju velike količine električne energije. Ako nisu priključeni na kopnenu elektroenergetsku mrežu, tu energiju u pravilu proizvode brodski generatori, što podrazumijeva emisije ugljičnog dioksida, dušikovih oksida, sumpornih oksida i sitnih lebdećih čestica, ovisno o vrsti goriva, pogonskom sustavu i ugrađenoj tehnologiji pročišćavanja.

Europska organizacija Transport & Environment u istraživanju objavljenom 2023. procijenila je da je 218 kruzera koji su 2022. plovili europskim vodama emitiralo približno 4,4 puta više sumpornih oksida nego svi osobni automobili u Europi. Riječ je o usporedbi jedne vrste onečišćujućih tvari, a ne ukupnog onečišćenja svih izvora, što je važno naglasiti kako bi se podatak pravilno razumio. Ipak, istraživanje pokazuje koliko ozbiljan može biti utjecaj ovog sektora na kvalitetu zraka, posebno u lukama i obalnim gradovima u kojima se istodobno nalazi više velikih brodova.

Na problem upozoravaju i Europska agencija za okoliš (EEA) te Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA), koje su u izvješću o okolišnom utjecaju pomorskog prometa iz 2025. analizirale različite oblike opterećenja morskog okoliša. Prema njihovim podacima, ispuštanja takozvanih sivih otpadnih voda s brodova u razdoblju od 2014. do 2023. povećala su se za približno 40 posto, ponajviše zbog rasta kruzerskih aktivnosti. Takve vode nastaju tijekom tuširanja, pranja i drugih svakodnevnih aktivnosti na brodu, a njihovo ispuštanje, kao i ispuštanje drugih vrsta otpadnih voda, podliježe međunarodnim i nacionalnim pravilima. To ne znači da svaki kruzer nekontrolirano ispušta otpadne vode u more, nego da povećanje brodskog prometa donosi i veće izazove u upravljanju otpadnim vodama.

Osim onečišćenja zraka i vode, pomorski promet doprinosi i podvodnoj buci, dok povećana aktivnost u lukama može dodatno opteretiti obalne ekosustave. Takvi utjecaji posebno su važni za područja u kojima se intenzivan pomorski promet odvija u neposrednoj blizini gusto naseljenih gradskih četvrti, kupališta i drugih javnih prostora. Za gradove poput Splita i Dubrovnika pitanje utjecaja kruzera zato nije samo turističko, nego i javnozdravstveno, ekološko i urbanističko, što otvara potrebu za sustavnim praćenjem njihova stvarnog učinka.

Kruzeri ipak donose ozbiljne prihode: Tko od njih ima najviše koristi?

Promatrati kruzerski turizam isključivo kroz negativne utjecaje također bi bilo pogrešno, jer dolazak velikih putničkih brodova stvara potražnju za turističkim vodičima, organiziranim izletima, restoranima, trgovinama, prijevoznicima, lučkim uslugama i brojnim drugim djelatnostima. Gosti koji u gradu provedu svega nekoliko sati mogu ostvariti značajnu potrošnju, dok brodske kompanije i njihove operacije stvaraju dodatne prihode za lokalne poslovne subjekte. Posebno je to izraženo u gradovima koji imaju razvijenu ponudu izleta, kulturnih atrakcija i drugih sadržaja namijenjenih jednodnevnim posjetiteljima.

Istraživanje TOMAS Dubrovnik 2018., koje je proveo Institut za turizam, pokazalo je da su putnici s međunarodnih kruzera tada u Dubrovniku u prosjeku trošili oko 51 euro tijekom posjeta. Taj podatak danas treba promatrati kao povijesni pokazatelj, a ne kao potvrdu aktualne potrošnje, jer su se cijene, struktura gostiju i turističko tržište u međuvremenu značajno promijenili. Ipak, istraživanje je zanimljivo jer daje konkretnu sliku potrošnje jednodnevnih posjetitelja i omogućuje raspravu o tome koliko takav turizam izravno pridonosi lokalnom gospodarstvu.

Šira europska slika također pokazuje gospodarsko značenje kruzerske industrije. Prema podacima koje prenosi Europska komisija, kruzerski sektor 2024. godine bio je povezan s približno 445.000 radnih mjesta u Europi i velikom gospodarskom aktivnošću kroz izravne i neizravne učinke. Međutim, takvi podaci ne znače da svaki grad u kojem kruzeri pristaju ostvaruje jednaku korist, jer raspodjela prihoda uvelike ovisi o lokalnoj turističkoj ponudi, načinu organizacije izleta i poslovnom modelu brodskih kompanija.

Dio potrošnje odlazi turističkim agencijama i brodskim kompanijama, dio lokalnim poduzetnicima, a dio poslovnim subjektima izvan samoga grada. Istodobno troškove održavanja javnog prostora, organizacije prometa, gospodarenja otpadom i drugih komunalnih usluga u značajnoj mjeri snosi lokalna zajednica, zbog čega se sve češće postavlja pitanje koliko od ukupne vrijednosti kruzerskog turizma stvarno ostaje gradu u kojem brod pristaje. Upravo na tu moguću neravnotežu pokušava odgovoriti dubrovački prijedlog uvođenja posebnog ekološkog doprinosa.

A što je sa Splitom? Gotovo pola milijuna putnika i zakonska mogućnost uvođenja doprinosa

Dubrovnik nije jedini hrvatski grad kojemu kruzeri donose i prihode i izazove, a slična pitanja posljednjih su godina sve aktualnija i u Splitu. Prema službenoj statistici Lučke uprave Split, tijekom 2025. godine evidentirano je 487.377 putnika na kruzerima, dok ih je godinu ranije bilo 497.856. Riječ je o prometu koji ima veliko značenje za gradski turizam, ali istodobno zahtijeva odgovarajuću organizaciju prihvata putnika, javnog prijevoza, komunalnih službi i drugih sadržaja koji se koriste tijekom njihova boravka.

Posebno je zanimljiv znanstveni rad objavljen u rujnu 2026. godine u časopisu Transactions on Maritime Science, u kojem su autori s Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Splitu analizirali promet splitske luke od 2005. do 2025. godine. Istraživanje je pokazalo da je rast kruzerskog turizma povezan ponajprije s povećanjem broja putnika po dolasku broda, što znači da pojedina pristajanja mogu stvarati znatno veći pritisak na grad nego ranije. Prosječan broj putnika evidentiranih po ticanju kruzera porastao je s 475 na 1.273, što jasno pokazuje koliko se intenzitet pojedinog dolaska promijenio tijekom promatranog razdoblja.

Za Split takvi podaci otvaraju niz pitanja o stvarnoj gospodarskoj koristi i troškovima kruzerskog turizma. Koliko grad dobiva od dolazaka velikih putničkih brodova, koliko košta dodatno komunalno opterećenje i ulaže li se dovoljno u smanjenje emisija te očuvanje obalnog prostora? Odgovori na ta pitanja važni su kako bi se eventualno uvođenje novih davanja temeljilo na stvarnim potrebama grada i jasno utvrđenim pokazateljima.

Ako bi Split uveo doprinos po modelu sličnom dubrovačkome, već bi 100.000 obveznika tijekom jednodnevnih posjeta matematički značilo prihod od 1,5 milijuna eura, dok bi kod 200.000 obveznika iznos dosegnuo tri milijuna eura. To nisu projekcije budućih splitskih prihoda, nego ilustrativni primjeri financijskog potencijala takve mjere. Stvarni broj obveznika mogao bi se utvrditi tek analizom prometa, kategorija putnika, razdoblja naplate i zakonskih izuzeća, pa navedene iznose ne treba poistovjećivati s prihodima koje bi grad sigurno ostvario.

Posebno je važno što Zakon o turizmu u člancima 31. i 32. već predviđa mogućnost uvođenja turističkog ekološkog doprinosa, što znači da zakonski okvir za takvu vrstu davanja postoji. Gradovi odluku mogu donijeti na temelju plana upravljanja destinacijom, uz ispunjavanje propisanih uvjeta, a zakon predviđa i kategorije osoba koje su oslobođene plaćanja. Među njima su djeca do 12 godina, osobe s invaliditetom od najmanje 70 posto i jedan pratitelj, profesionalni članovi posade te određene druge kategorije obuhvaćene zakonskim izuzećima.

Prikupljena sredstva moraju se uplaćivati na poseban račun lokalne samouprave i namjenski koristiti za smanjenje negativnih utjecaja turizma na okoliš, klimu i prostor te za očuvanje okoliša i prirode. Time se želi osigurati da prihod od doprinosa ne bude samo dodatni izvor proračunskog novca, nego sredstvo usmjereno na konkretne mjere zaštite prostora i smanjenja turističkog opterećenja. Mogućnost uvođenja takvog doprinosa, dakle, ne postoji samo za Dubrovnik, nego i za druge gradove koji zadovoljavaju propisane uvjete, uključujući Split.

Europa već uvodi stroža pravila: Hoće li kruzeri uskoro morati biti čišći?

Dubrovačka inicijativa uklapa se u širi europski trend kojim se nastoji bolje uskladiti turistički razvoj s očuvanjem okoliša i kvalitetom života lokalnog stanovništva. Primjerice, Grčka je uvela naknade za putnike koji se iskrcavaju s kruzera, a u najopterećenijem ljetnom dijelu sezone na Santoriniju i Mikonosu one dosežu 20 eura po osobi. Grčki model nije potpuno jednak predloženome dubrovačkom jer je vezan uz iskrcavanje putnika, dok bi Dubrovnik doprinos naplaćivao i određenim kategorijama putnika koji ostaju na brodu.

Europska unija istodobno priprema velike promjene u načinu opskrbe brodova energijom tijekom boravka u lukama. Prema pravilima uredbe FuelEU Maritime, od 2030. godine određene kategorije velikih putničkih brodova i kontejnerskih brodova morat će, u lukama obuhvaćenima propisanim uvjetima, koristiti električnu energiju s kopna ili odgovarajuću tehnologiju bez emisija na vezu, uz predviđene iznimke. Takav pristup usmjeren je na smanjenje onečišćenja koje nastaje radom brodskih generatora dok su brodovi privezani, odnosno u neposrednoj blizini naseljenih obalnih područja.

Opskrba brodova električnom energijom s kopna može značajno smanjiti lokalno onečišćenje zraka tijekom njihova boravka u luci, ali takvo rješenje ne uklanja emisije tijekom plovidbe niti sve ostale pritiske koje kruzerski turizam stvara. Zbog toga se posljednjih godina sve više govori o potrebi kombiniranja različitih mjera, od čišćih tehnologija i boljeg gospodarenja otpadom do upravljanja brojem posjetitelja i dodatnih ulaganja u komunalnu infrastrukturu.

Ekološki doprinos ne znači automatski čišće more ili zrak. Njegov stvarni učinak ovisit će o tome kako se novac prikuplja, u što se ulaže i mogu li se rezultati tih ulaganja jasno izmjeriti. Dubrovnik je sada otvorio temu koja bi mogla imati mnogo šire posljedice od jednog novog lokalnog davanja, a za Split, Zadar, Šibenik, Hvar i druge hrvatske destinacije to je povod da počnu preciznije računati ne samo koliko im kruzeri donose nego i koliko njihov dolazak stvarno košta.

Dugoročni uspjeh turizma ne može se mjeriti isključivo brojem putnika koji su posjetili određeno odredište ili ukupnim prihodima turističkog sektora. Jednako su važni stanje prostora, zadovoljstvo stanovnika, očuvanje prirodnih resursa i gospodarska korist koja ostaje lokalnoj zajednici. Upravo će odnos između tih elemenata u budućnosti sve više određivati način na koji će dalmatinski gradovi upravljati kruzerskim turizmom.