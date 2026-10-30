DUBROVNIK - ZADAR 71-105: Slavlje Zadrana u Dubrovniku

Košarkaši Dubrovnika i Zadra danas su s početkom od 19 sati odmjerili snage u sklopu 6. kola SuperSport Premijer lige, a slavio je Zadar rezultatom 71:105 koji je bio bolji u posljednje tri četvrtine utakmice (15:30, 18:29, 22:32), dok je Dubrovnik bio bolji u prvoj četvrtini (16:14).

Najučinkovitiji igrač Zadra bio je Klarica sa 16 poena, 3 skoka, 1 asistencijom i 1 ukradenom loptom, a potom Odgen Jr. s 15 poena, 3 skoka, 2 asistencije, 1 ukradenom loptom i 1 blokom; Williams s 13 poena, 2 skoka, 3 asistencije i 1 ukradenom loptom; Bičić s 12 poena, 2 skoka i 5 asistencija; Vučić s 11 poena, 2 skoka, 1 asistencijom i 1 ukradenom loptom; Mirčeta s 10 poena, 3 skoka, 3 asistencije i 1 ukradenom loptom; Buljević s 9 poena, 7 skokova, 2 asistencije i 1 ukradenom loptom; Drežnjak sa 7 poena, 2 skoka i 1 asistencijom; Ramljak s 5 poena, 4 skoka, 1 asistencijom i 2 ukradene lopte; Vraneš s 4 poena i 1 ukradenom loptom te Šare s 3 poena, 4 skoka, 2 asistencije i 1 ukradenom loptom.

Zadar će iduću utakmicu odigrati 2. studenoga protiv Spartaka u gostima u sklopu AdmiralBet ABA lige.