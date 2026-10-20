Dubrovnik za božićnu rasvjetu izdvaja više od pola milijuna eura, vijećnica poručuje: "Lampice ćemo ugasiti, ali odgojiteljice ćemo i dalje trebati"

Grad Dubrovnik odabrao je ponudu vrijednu čak 524.798,58 eura za novu blagdansku rasvjetu Straduna, zvonika i Brsalja. Odluka je izazvala reakciju gradske vijećnice Centra Viktorije Knežević, koja smatra da bi gradska uprava trebala ozbiljnije razmotriti način trošenja javnog novca, osobito u trenutku kada odgojiteljice u dubrovačkim vrtićima, prema njezinim podacima, primaju oko 1.300 eura neto plaće.

U priopćenju za javnost Knežević je usporedila primanja zaposlenika različitih gradskih sustava, upozorivši na razlike koje smatra teško opravdivima. "Za usporedbu, prosječna neto plaća vozača Libertasa iznosi oko 1.800 eura. I neka imaju dobre plaće. Vozači rade odgovoran posao. Ali zar odgojiteljice kojima svakoga jutra povjeravamo svoju djecu zaslužuju petstotinjak eura manje?", upitala je Knežević.

Pola milijuna eura dovoljno za osjetno povećanje plaća?

Prema podacima iz gradskog programa predškolskog odgoja, u dva gradska vrtića tijekom pedagoške godine 2024./2025. radilo je 205 odgojiteljica. Knežević tvrdi da bi se iznos predviđen za novu blagdansku rasvjetu mogao usporediti s približno jednogodišnjim povećanjem njihovih neto plaća za 115 eura mjesečno, uz uračunate poreze i doprinose.

"Naravno da jednokratna kupnja ne može trajno financirati povećanje plaća. Ali ova računica pokazuje koliko je to zapravo novca. Posebno kada znamo koliko je velik problem bolovanja u našim vrtićima i koliki teret zbog toga nose odgojiteljice koje svakodnevno rade s djecom", poručila je. Ističe kako ne osporava potrebu da Dubrovnik tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana bude svečano ukrašen, ali smatra da se mora postaviti pitanje cijene i mogućih alternativa. Kao primjere drukčijeg financiranja Knežević navodi nekoliko gradova u Engleskoj u kojima se troškovi blagdanskog ukrašavanja dijele između lokalnih vlasti, poduzetnika i građana. "U mnogim gradovima božićna rasvjeta nije trošak koji u cijelosti pada na leđa građana. Primjerice, u engleskom Warwicku financiraju je zajedno gradska uprava, lokalni poduzetnici i građani. Matlock je za božićnu rasvjetu okupio 11 lokalnih sponzora, a londonski Havering osigurava sponzorstva tvrtki i nadopunjuje ih javnim sredstvima. To nisu teorijske mogućnosti, nego modeli koji već funkcioniraju", navela je.

Posebno se osvrnula i na primjer Zadra, koji je ove godine odabrao ponudu vrijednu 139.560 eura bez PDV-a za dvije adventske sezone. Zadar pritom kombinira vlastite ukrase s najmom novih, a u cijenu su uključeni montaža, demontaža i održavanje. Knežević priznaje da nije riječ o istovjetnoj nabavi, ali smatra da takav pristup pokazuje kako velika jednokratna kupnja nije jedina mogućnost.

"Ako već imamo sponzore Zimskog festivala, zašto ih nismo uključili?"

Dubrovačka vijećnica podsjeća da Dubrovački zimski festival već godinama surađuje s nizom poslovnih partnera, među kojima su Coca-Cola, Jadranski luksuzni hoteli i OTP banka. Smatra da je Grad mogao razmotriti uključivanje zainteresiranih poduzetnika u financiranje blagdanske rasvjete i time smanjiti opterećenje gradskog proračuna. "Ako već imamo poduzetnike koji podupiru Zimski festival, zašto nismo pokušali organizirati posebno sponzoriranje blagdanske rasvjete? Mogli smo ponuditi jasne, javno objavljene sponzorske pakete, uključiti hotele, banke i druge zainteresirane poduzetnike te tako smanjiti trošak za gradski proračun. Naravno, uz potpuno transparentna pravila, bez ikakvih drugih pogodnosti za sponzore", istaknula je Knežević.

Traži računicu: Koliko će nova rasvjeta donijeti Dubrovniku?

Osim samog troška nabave, Knežević smatra da bi gradska uprava trebala javnosti predstaviti i očekivane gospodarske učinke ulaganja vrijednog više od pola milijuna eura. "Dubrovnik je već sam po sebi jedan od najljepših gradova na svijetu. Teško je vjerovati da će netko tko je planirao doći za Božić ili Novu godinu odustati zato što nemamo novu svjetlosnu animaciju na Stradunu. Ako Grad smatra da će ova investicija privući dovoljno novih gostiju i donijeti dodatne prihode, neka pokaže računicu", poručila je.

Dodaje da činjenica što će kupljena oprema ostati u vlasništvu Grada može predstavljati prednost, ali upozorava da će i u idućim godinama postojati troškovi njezina postavljanja, uklanjanja, održavanja i mogućih popravaka.

"Lampice ćemo u siječnju ugasiti, ali odgojiteljice ćemo trebati svakoga jutra"

Na kraju priopćenja Knežević još je jednom naglasila kako njezina kritika nije usmjerena protiv blagdanskog ukrašavanja Dubrovnika, nego protiv, prema njezinu mišljenju, nedovoljno obrazloženog trošenja tako velikog iznosa javnog novca. "Nitko ne govori da Dubrovnik treba ostati bez božićne rasvjete. Govorimo da se pola milijuna eura javnog novca ne smije potrošiti bez ozbiljne usporedbe mogućih rješenja i gradskih prioriteta."

Zaključila je porukom kojom je ponovno povezala ulaganje u blagdanski izgled grada s položajem zaposlenica u predškolskom odgoju. "Lampice ćemo u siječnju ugasiti. Ali odgojiteljice ćemo i dalje trebati svakoga jutra. Bilo bi dobro da se to vidi i u načinu na koji raspoređujemo gradski novac", zaključila je Viktorija Knežević.