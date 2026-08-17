DUBROVNIK UZ OMIŠ Franković šalje 150.000 eura pomoći i poručuje: "Dubrovnik pamti"

Grad Dubrovnik uputit će Gradu Omišu 150.000 eura pomoći za sanaciju posljedica razornog požara i pomoć stradalima, objavio je dubrovački gradonačelnik Mato Franković. U svojoj poruci podsjetio je na snažnu vezu dvaju gradova, posebno na doprinos Omišana u obrani Dubrovnika tijekom Domovinskog rata.

Franković je istaknuo kako Dubrovnik nije zaboravio trenutke kada su Omišani, u najtežim danima 1991. godine, priskočili u pomoć njegovim braniteljima.

"Kada je Dubrovniku bilo najteže, Omišani nisu dvojili"

"Kada je Dubrovniku bilo najteže, Omišani nisu dvojili. U listopadu 1991. godine, u presudnim trenucima obrane našega Grada, Omiška bojna odazvala se pozivu i krenula prema dubrovačkom ratištu", poručio je Franković.

Podsjetio je kako ratni zapisi svjedoče da je u studenome 1991. godine Dubrovnik branio 71 Omišanin, dok je 16 hrvatskih branitelja s omiškog područja položilo život na dubrovačkom ratištu. "Njihova imena i žrtvu trajno čuvamo na spomen-obilježju u Mokošici i u sjećanju našega Grada", naglasio je dubrovački gradonačelnik.

Dubrovnik izdvaja 150.000 eura za sanaciju posljedica požara

Nakon razornog požara koji je pogodio omiško područje, Franković je poručio kako Dubrovnik sada želi uzvratiti solidarnost koju su Omišani pokazali prije više od tri desetljeća. "Danas, kada se Omiš suočava s teškim posljedicama razornog požara, Dubrovnik zna što mu je činiti. Grad Dubrovnik uputit će Gradu Omišu 150.000 eura za sanaciju posljedica požara i pomoć stradalima", objavio je.

Naglasio je kako ta odluka ima puno dublje značenje od same financijske pomoći. "To nije samo financijska pomoć. To je čin solidarnosti, zahvalnosti i prijateljstva koje je potvrđeno onda kada je bilo najteže", poručio je Franković.

Zahvalio vatrogascima i žurnim službama

Dubrovački gradonačelnik zahvalio je svim vatrogascima, pripadnicima žurnih službi i građanima koji su danima nesebično sudjelovali u spašavanju ljudi, njihovih domova i imovine. Svima koji su u požaru ozlijeđeni zaželio je brz oporavak. Svoju poruku Omišanima zaključio je riječima koje podsjećaju na dugogodišnje prijateljstvo i povezanost dvaju gradova. "Omiš je bio uz Dubrovnik kada nam je bilo najteže. Danas je Dubrovnik uz Omiš. Dragi Omišani, niste sami. Dubrovnik pamti", zaključio je Franković.