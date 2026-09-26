DUBROVNIK - SPLIT 66-81: Pobjeda Žutih na otvaranju domaćeg prvenstva

Košarkaši Dubrovnika i Splita danas su s početkom od 20 sati otvorili novu domaću prvenstevnu sezonu. Žuti su na gostovanju kod Dubrovnika u sklopu 1. kola SuperSport Premijer lige slavili rezultatom 66:81 nakon što su rezultatski bili bolji u posljednje tri četvrtine (16:23, 19:22, 7:21), dok su domaćini bili bolji u prvoj (24:15).

Najučinkovitiji igrač Splita bio je McLaughlin sa 16 poena, 5 skokova, 2 asistencije i 2 ukradene lopte, a potom Bajo s 13 poena, 3 skoka, 1 asistencijom i 1 ukradenom loptom; Kučić s 10 poena, 7 skokova i 6 asistencija; Rebec s 10 poena, 1 asistencijom i 1 ukradenom loptom; Vuko sa 7 poena, 5 skokova, 2 asistencije, 2 urkadene lopte i 1 blokom; Runjić sa 6 poena, 4 skoka i 1 asistencijom; Gulin sa 6 poena, 1 skokom i 1 asistencijom; Turudić sa 6 poena i 1 skokom; Kačinas s 5 poena, 4 skoka, 1 asistencijom i 1 blokom; Palavra s 2 poena; Pjević s 1 skokom te Salamunić s 1 asistencijom.

Žuti će iduću utakmicu odigrati protiv Kvarnera na Gripama u sklopu 2. kola SuperSport Premijer lige.