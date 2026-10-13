Dubrovnik se vratio u 19. stoljeće: Slavni glumci snimaju novu BBC-jevu seriju, Stradun postao filmska kulisa

Dubrovnik je ponovno postao velika filmska pozornica. Njegovim povijesnim ulicama ovih dana prolaze glumci odjeveni u raskošne kostime iz 19. stoljeća, a iza svega stoji nova međunarodna televizijska produkcija. U Gradu se snima serija „The Portrait of a Lady”, nastala prema poznatom romanu Henryja Jamesa, u kojoj sudjeluju brojna zvučna imena britanske glumačke scene.

Umjesto uobičajenih prizora turista koji obilaze dubrovačke znamenitosti, dijelovima povijesne jezgre posljednjih dana dominiraju filmske kamere, kostimirani glumci i produkcijske ekipe.

Dubrovnik je odabran kao jedna od lokacija za snimanje šestodijelne televizijske adaptacije romana „Portret jedne dame”, koju zajednički pripremaju britanski BBC i američki PBS.

Povijesna arhitektura, kamene ulice i prepoznatljivi ambijent staroga grada poslužit će kao kulisa za priču smještenu u 19. stoljeće.

Poznati britanski glumac privukao pozornost u Dubrovniku

Među glumcima koji su stigli u Dubrovnik posebno se istaknuo Jim Sturgess, kojeg su fotoreporteri zabilježili tijekom snimanja scena u povijesnom kostimu.

Britanski glumac široj je publici poznat po ulogama u filmovima „Across the Universe”, „21” i „One Day”, a u novoj seriji utjelovljuje Gilberta Osmonda, jednog od najvažnijih likova romana.

Riječ je o liku koji ima presudnu ulogu u životu glavne junakinje Isabel Archer, čija se osobna potraga za slobodom postupno pretvara u složenu priču o ljubavi, društvenim očekivanjima i manipulaciji.

Sturgess nije jedino poznato ime koje sudjeluje u ovom projektu.

Glavnu junakinju Isabel Archer glumi Nell Tiger Free, dok se u impresivnoj glumačkoj postavi nalaze i Gemma Arterton, Bill Nighy, Miranda Richardson, Jack Wolfe te Hugh Skinner.

Priča o mladoj ženi koja želi sama odlučivati o svojoj sudbini

Nova televizijska adaptacija temelji se na romanu američkog književnika Henryja Jamesa, prvi put objavljenom 1881. godine.

U središtu radnje nalazi se Isabel Archer, mlada Amerikanka koja odlazi u Europu želeći upoznati svijet i izgraditi život prema vlastitim pravilima.

Njezina želja za samostalnošću dolazi na kušnju kada neočekivano naslijedi veliko bogatstvo.

Novac joj otvara vrata visokog društva, ali istodobno privlači ljude čije namjere nisu uvijek iskrene.

Ljubavni odnosi, društvene spletke i pritisak okoline postupno je dovode u situaciju u kojoj mora preispitati vlastite odluke i cijenu osobne slobode.

Roman se smatra jednim od važnijih djela svjetske književnosti, a njegova priča već je nekoliko puta prenesena na ekran.

Posebno je poznata filmska adaptacija iz 1996. godine, u kojoj je glavnu ulogu odigrala Nicole Kidman.

Novu seriju režira Aisling Walsh, dok je za scenarističku prilagodbu zadužena Rebecca Lenkiewicz.

Zbog snimanja privremeno zatvarane dubrovačke ulice

Dolazak velike produkcije donio je i određene promjene u svakodnevnom životu Dubrovnika.

Kako bi se omogućilo nesmetano snimanje scena, tijekom vikenda privremeno su zatvarani pojedini dijelovi povijesne jezgre.

Među lokacijama na kojima je promet pješaka bio ograničen našli su se Stradun, Ulica svetog Dominika i ulaz u stari grad s Ploča.

Produkcijska ekipa pritom koristi različite dijelove Dubrovnika kako bi što uvjerljivije dočarala povijesno razdoblje u kojem se odvija radnja.

Snimanje nije ograničeno samo na gradske zidine.

Dio scena nastaje i u Trstenom, poznatom po povijesnom arboretumu i raskošnom mediteranskom krajoliku.

Osim hrvatskih lokacija, produkcija uključuje snimanja u Ujedinjenom Kraljevstvu i Mađarskoj.

Dubrovnik ponovno privlači svjetsku filmsku industriju

Ovo nije prvi put da dubrovačka povijesna jezgra postaje kulisa za veliku međunarodnu produkciju.

Grad je već desetljećima privlačan filmskim i televizijskim ekipama, a njegovu svjetsku prepoznatljivost kao lokacije snimanja posebno je povećala popularna serija „Igra prijestolja”.

Upravo su dubrovačke zidine, tvrđave i uske kamene ulice u toj seriji predstavljale dijelove izmišljenog Kraljeva Grudobrana.

Nakon velikog uspjeha serije Dubrovnik je nastavio privlačiti strane produkcije koje u njegovoj arhitekturi pronalaze autentičnu kulisu za povijesne, fantastične i druge filmske priče.

Snimanje „Portreta jedne dame” još je jedan primjer kako hrvatska kulturna baština može dobiti novu ulogu u međunarodnoj audiovizualnoj industriji.

Kada će serija biti prikazana?

Točan datum premijere serije „The Portrait of a Lady” zasad nije službeno objavljen.

Poznato je da će imati šest epizoda te da se priprema za BBC i PBS, što joj otvara put prema širokoj međunarodnoj publici.

Do tada Dubrovčani i posjetitelji imaju priliku svjedočiti nesvakidašnjim prizorima u kojima se poznate gradske ulice, barem nakratko, pretvaraju u svijet iz 19. stoljeća.

A kada serija stigne na male ekrane, gledatelji diljem svijeta ponovno će moći prepoznati Dubrovnik, ovoga puta u sasvim drukčijoj povijesnoj priči.