Dubrovnik se prisjetio svojih heroja: Obilježen Dan pobjede i domovinske zahvalnosti

Povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja položeni su vijenci i zapaljene svijeće kod Spomen križa na dubrovačkom groblju Boninovu te kraj Spomenika pobjedi na Vjetrenom mlinu.

Počast svim stradalim braniteljima i civilnim žrtvama Domovinskog rata odali su predstavnici Dubrovačko – neretvanske županije na čelu sa županom Blažom Pezom, državna tajnica Zrinka Raguž, predstojnik Ureda predsjednika Hrvatskog sabora Matej Brečić, predstavnici Grada Dubrovnika, općina Dubrovačko primorje, Ston i Orebić, Policijske uprave dubrovačko-neretvanske te udruga proisteklih iz Domovinskog rata.

Misa povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja služit će se u dubrovačkoj katedrali 5. kolovoza s početkom u 20 sati.