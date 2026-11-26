Kako uskladiti potrebe stanovnika, ugostitelja, trgovaca i velikog broja turista unutar povijesne gradske jezgre pitanje je s kojim se suočava većina dalmatinskih turističkih gradova. Grad Dubrovnik sada priprema izmjene Odluke o komunalnom redu kojima bi se dodatno uredilo prometovanje vozila unutar pješačkih zona, s posebnim naglaskom na opskrbu poslovnih objekata tijekom najprometnijeg dijela godine.

Javno savjetovanje otvoreno je 23. studenoga, a predložene izmjene obuhvaćaju nekoliko područja, od ograničavanja broja odobrenja za dostavu do reguliranja pristupa interventnih službi i uvođenja posebnih prometnih pravila na dijelu Lapada.

Ograničenja dostave od početka svibnja do listopada

Jedna od najzanimljivijih predloženih mjera odnosi se na opskrbu poslovnih objekata unutar povijesne jezgre Dubrovnika. Grad namjerava ograničiti broj odobrenja za obavljanje opskrbe u razdoblju od 1. svibnja do 1. listopada, kada je zbog turističke sezone posebno izraženo opterećenje javnih površina.

Cilj predložene mjere jest smanjiti prometno opterećenje pješačkih prostora, bolje organizirati dostavu i povećati sigurnost pješaka. U službenoj objavi nije preciziran maksimalan broj odobrenja koji bi se izdavao tijekom navedenog razdoblja.

Treba li dodatno ograničiti promet dostavnih vozila u povijesnoj jezgri Splita tijekom turističke sezone? Da, potrebno je uvesti stroža pravila Da, ali samo u najprometnijim satima Ne, postojeća pravila su dovoljna Glasaj

Poseban protokol za pristup žurnih službi

Predložene izmjene obuhvaćaju i pitanje pristupa interventnih vozila dijelovima povijesne jezgre na kojima su postavljene fizičke prepreke za promet. Na određenim lokacijama omogućilo bi se privremeno uklanjanje posebno prilagođenih kamenih stupića, ali isključivo u slučaju hitnih intervencija žurnih službi.

Način postupanja, odgovornosti i ovlasti pojedinih službi trebali bi biti uređeni posebnim protokolom, koji će se temeljiti na Planu pripravnosti i upravljanja rizicima za UNESCO-ovo svjetsko dobro Stari grad Dubrovnik.

Nova pješačka zona na području Lapada

Izmjene Odluke odnose se i na dio Ulice Ivana Zajca, od plaže Copacabana do spoja s Ulicom Iva Dulčića. Taj bi se prostor uredio kao pješačka zona s vremenskim ograničenjima prometovanja, uz definiranje prava osoba koje na tom području posjeduju parkirališna mjesta.

Zainteresirani građani i pravne osobe mogu sudjelovati u javnom savjetovanju do 23. prosinca u podne. Nakon razmatranja pristiglih prijedloga Grad će objaviti izvješće o provedenom savjetovanju.

Slični izazovi postoje i u Splitu

Dubrovački primjer zanimljiv je i u kontekstu splitske povijesne jezgre, u kojoj se na relativno malom prostoru svakodnevno susreću potrebe dostave, stanovništva, turističkih djelatnika i velikog broja posjetitelja. Posebno tijekom ljetnih mjeseci, kada pojedine ulice postaju izrazito prometne pješačke komunikacije, organizacija opskrbe predstavlja važan izazov za komunalne službe.

Dubrovnikova predložena rješenja mogla bi poslužiti kao povod za raspravu o tome može li se i u Splitu dodatno unaprijediti sustav dostave, a da se pritom ne oteža svakodnevni život stanovnika i poslovanje gospodarskih subjekata u povijesnoj jezgri.