Dubrovnik odao počast poginulim braniteljima i civilima: Vijence položili policajci i veterani iz više zemalja

U sklopu programa međunarodnog sportskog natjecanja za najspremnije policijske službenice i službenike "Štit Domovine Dubrovnik 2026.", u četvrtak poslijepodne na gradskom groblju Boninovo položeni su vijenci i zapaljene svijeće u znak dubokog poštovanja prema svim poginulim hrvatskim braniteljima i civilima u Domovinskom ratu. Komemoraciji su nazočili predstavnici policije, veterani specijalne policije, predstavnici lokalne i regionalne vlasti te policijski službenici iz nekoliko europskih država.

Počast odalo vodstvo natjecanja

Vijenac je položio i svijeću zapalio ovogodišnji zapovjednik natjecanja, načelnik Policijske uprave dubrovačko-neretvanske Ivan Pavličević, zajedno sa suradnicima Antunom Ljubićem, voditeljem Službe za granicu, te Robertom Đođom, zapovjednikom Interventne jedinice policije PU dubrovačko-neretvanske.

U ime Krovne udruge specijalne policije u Domovinskom ratu počast je odao voditelj natjecanja i član Udruge Andrija Živković, zajedno s ostalim članovima. Ispred Udruge SJP Grof vijenac je položio i svijeću zapalio predsjednik Udruge Nikica Lazarević s članovima Udruge.

Vijence položili predstavnici Županije i Grada Dubrovnika

Počast poginulima odali su i predstavnici Dubrovačko-neretvanske županije Žaklina Marević i Mato Tomljanović, kao i predstavnici Grada Dubrovnika Velibor Puzović i Matilda Krile Prkoča.

Vijenac je položila i Udruga policije Brodsko-posavske županije. Paljenjem svijeća počast su odali i veterani specijalne policije koji na natjecanju sudjeluju kao suci i natjecatelji, kao i policijski službenici iz Austrije, Mađarske, Slovenije i Sjeverne Makedonije.

Molitvu predvodio policijski kapelan

Komemoracija je zaključena prigodnim riječima molitve koju je predvodio policijski kapelan Policijske uprave dubrovačko-neretvanske fra Stipan Klarić. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća još jednom je iskazana zahvalnost i poštovanje prema svima koji su svoje živote položili u Domovinskom ratu.