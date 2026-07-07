Dubrovnik muče ogromne prometne gužve

Stanovnici dubrovačkog područja svakodnevno se suočavaju s prometnim kolapsom, dugim kolonama i zastojima, a s približavanjem vrhunca turističke sezone očekuje se samo dodatno pogoršanje na već preopterećenim prometnicama. Jedino pravo rješenje, brza cesta, i dalje je samo projekt na papiru, piše HRT.

Oni koji žure na posao iz svojih domova moraju krenuti znatno ranije jer su gužve na ulazu u Dubrovnik svakog jutra ogromne.

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"Te su gužve najizraženije u jutarnjim i poslijepodnevnim satima, kada naši sugrađani dolaze i odlaze s posla, kao i tijekom turističke sezone kada velik broj stranih državljana tranzitira preko našeg područja. Kod prometnih nesreća u takvim trenucima stvaraju se kilometarske kolone", rekao je pomoćnik načelnika prometne policije Policijske uprave dubrovačko-neretvanske Joško Vuletić.

Magistralom prođe i do 30 tisuća vozila

Cjelokupan promet prema gradu, kao i tranzitni promet prema Crnoj Gori, odvija se Jadranskom magistralom, čiji su kapaciteti odavno premašeni. Dvije prometne nesreće s dva smrtna ishoda samo u prošlom tjednu tragičan su podsjetnik na opasnost te ceste.

"Tijekom turističke sezone u Kuparima prođe i do 30 tisuća vozila u jednome danu. Policija poduzima sve da bi smanjila te gužve, tako da se angažira maksimalni broj policijskih službenika, kako prometne policije, tako i po drugim linijama rada", kazao je Vuletić.

Policiji pomažu i prometni redari, no i oni su nemoćni pred infrastrukturnim ograničenjima.

"Kada pričamo o jutarnjim terminima, nažalost nemamo mogućnost bilo kakvog značajnijeg poboljšanja jer sav promet, bilo iz smjera Dubrovačkog primorja ili Župe dubrovačke, dolazi u jednu prometnu traku širine tri metra prema Dubrovniku i svi moraju proći kroz nju", pojasnio je voditelj Odsjeka za prometno redarstvo Grada Dubrovnika Miro Đamonja.

Brza cesta još godinama daleko

Jedino dugoročno rješenje prometne zagušenosti je izgradnja brze ceste od Dubrovnika do Zračne luke, no projekt je i dalje u fazi planiranja, bez konkretnih pomaka na vidiku.

"Svi smo svjesni tog problema, ali ono što je nulta točka od koje trebamo krenuti, to je definiranje trase te prometnice od grada prema zračnoj luci. Naravno, u prošlosti je ta trasa izazivala puno polemika. Mislim da je sada krajnji rok da naši dužnosnici, i gradonačelnik i načelnik, na neki način pred javnost izađu s prijedlogom nove trase", izjavio je dubrovačko-neretvanski župan Blaž Pezo.

Iz Hrvatskih cesta poručuju da je nova trasa poznata, iako još nije predstavljena javnosti. Unatoč tome, do početka gradnje proći će još godine, a stanovnicima juga Hrvatske do tada preostaju samo strpljenje i duga čekanja u kolonama.