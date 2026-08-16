Dubrovnik je bio na korak od katastrofe! Vatrogasni zapovjednik otkrio što se moglo dogoditi da je vatra skrenula samo malo

Nekoliko požara koji su posljednjih dana buknuli na području Dubrovačko-neretvanske županije povezano je s ljudskim faktorom. Gorjelo je na Pelješcu, Srđu, u Mokošici i na Gorici sv. Vlaha, a kriminalističkim istraživanjima tek treba utvrditi je li u pojedinim slučajevima riječ o namjernom izazivanju požara ili krajnjoj nepažnji. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović u razgovoru za Dnevnik Nove TV upozorio je koliko je situacija ozbiljna. Zbog ekstremne suše i lako zapaljive vegetacije dovoljan je, kaže, i najmanji izvor vatre kako bi se požar vrlo brzo proširio. Posebno je upozorio na bacanje opušaka, ali i druge oblike neodgovornog ponašanja.

Poseban apel turistima

Tijekom vrhunca turističke sezone na dubrovačkom području boravi ogroman broj gostiju, zbog čega Simović smatra da se u upozoravanje turista moraju uključiti i turističke zajednice, hoteli te rent-a-car kompanije.

Na društvenim mrežama, naime, pojavljuju se snimke vozača koji opuške izbacuju kroz prozor automobila, što u ovakvim vremenskim i požarnim uvjetima može biti dovoljno za nastanak velikog požara. Vatrogasni zapovjednik zbog toga poziva sve koji rade s turistima da goste izravno upozore na opasnost takvog ponašanja.

Vatromet mogao izazvati katastrofu

Posebno alarmantna bila je situacija na Gorici sv. Vlaha, gdje je požar izazvan vatrometom. Prema Simovićevim riječima, samo je splet okolnosti i brza intervencija spriječila mnogo teži scenarij. Upozorio je da je vatra, da se okrenula prema Ljetnom putu, dubrovačkoj bolnici i Petki, mogla dovesti do situacije usporedive s velikim požarom kod Omiša.

"Imali bismo Omiš", upozorio je Simović. Upravo zbog toga smatra da korištenje vatrometa treba znatno strože regulirati. Profesionalne vatromete koji se organiziraju uz stroga sigurnosna pravila i prisutnost vatrogasaca razlikuje od privatnog i nekontroliranog korištenja pirotehnike, koje tijekom ekstremne požarne opasnosti može završiti katastrofalno.

Kamere postaju jedno od ključnih oružja vatrogasaca

Dubrovačko-neretvanska županija ove je godine dodatno unaprijedila sustav videonadzora. Kamere vatrogascima omogućuju da već na putu prema požarištu vide kako se vatra razvija i na temelju toga pripreme odgovor snaga na terenu. Videonadzorom su dodatno obuhvaćeni Mljet i Župa dubrovačka, a sustav bi se trebao nastaviti širiti. Simović pritom naglašava da edukacija građana nije dovoljna ako ne postoje ozbiljne posljedice za one koji svojim ponašanjem izazovu požar. "Bez kažnjavanja nema rezultata", njegova je poruka.

Na području županije ove su godine zabilježena četiri velika požara. Šteta u prirodi i na imovini je velika, a posebno se izdvaja izgorjela crkva. Ipak, u tim požarima nije bilo ljudskih žrtava niti su stradali stambeni objekti, što je, s obzirom na razmjere vatrene stihije, najvažnija činjenica.