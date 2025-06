Dubrovnik: HDZ-ovci Pezo i Franković zahvalili građanima i najavili projekte

Novoizabrani dubrovačko-neretvanski župan Blaž Pezo i dubrovački gradonačelnik u trećem mandatu Mato Franković na konferenciji za medije u ponedjeljak u dubrovačkom uredu HDZ-a zahvalili su građanima na povjerenju i najavili projekte i prioritete u predstojećem mandatu.

Blaž Pezo je istaknuo je kako ga ostvareni pobjednički rezultat diljem županije obvezuje, ali i da je potvrda kako je dosadašnja županijska administracija dobro radila svoj posao.

„S dobivenim povjerenjem građana nastavljamo raditi kao i dosad. Čekaju nas projekti vrijedni preko tristo milijuna eura. Imamo entuzijazam i snagu. Neće biti vremena za prilagodbu. Možemo ostvariti velike stvari“, rekao je Pezo koji je u analizi pojedinačnih rezultata posebno zadovoljstvo istaknuo zbog rezultata u njegovom Dubrovniku.

„Najteže je biti prorok u vlastitom selu pa me veseli povjerenje od preko 60 posto Dubrovčana. Uz to, protukandidat Petrov je izgubio u svom Metkoviću po tko zna koji put. Ljudi su pokazali da znaju s kim imaju posla i da ne vjeruju onima koji nude promašenu politiku, floskule i demagogiju. Razvijat ćemo županiju ravnomjerno, bez obzira gdje smo slavili ili ne“, istaknuo je Pezo i dodao da mu do trenutka konferencije za medije Petrov nije čestitao na pobjedi.

Mato Franković izjavio je kako stabilna većina u gradskom vijeću jamči donošenje bitnih odluka, od proračuna do novog GUP-a, što mu je uz promet prioritet i strateški cilj u trećem mandatu.

„Brojne smo projekte pokrenuli, neki su u tijeku. Nemamo vremena za odmor jer je pred nama izazovno vrijeme s turističkom sezonom i zonom posebnog prometnog režima. Nema mjesta trijumfalizmu jer ljudi imaju velika očekivanja, puno veća nego dosad. Umjesto sreće osjećam breme odgovornosti. Vjerujem da ćemo s reorganizacijom gradske uprave i s prioritetom pronalaženja prometnih rješenja poboljšati kvalitetu života u Dubrovniku“, poručio je Franković.