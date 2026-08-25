Dubrovnik do tri milijuna noćenja stigao ranije nego lani: Trenutačno u gradu oko 25.000 gostiju

Dubrovnik je i ove turističke sezone premašio granicu od tri milijuna ostvarenih noćenja. Jubilarno tromilijunto noćenje zabilježeno je 22. kolovoza, odnosno dan ranije nego prošle godine, izvijestila je Turistička zajednica grada Dubrovnika.

Iz Turističke zajednice ističu kako rezultati potvrđuju stabilnu turističku sezonu i snažnu poziciju Dubrovnika na međunarodnom tržištu.

Prema podacima iz sustava eVisitor, od početka godine do 22. kolovoza u Dubrovniku je boravilo ukupno 931.660 turista, koji su ostvarili 3.000.099 noćenja.

Najveći dio prometa ostvarili su strani gosti. Njih je u navedenom razdoblju stiglo 878.283, uz ukupno 2.862.862 noćenja. Domaćih turista bilo je 53.377, a ostvarili su 137.237 noćenja.

Britanci i Amerikanci najbrojniji

Kada je riječ o stranim tržištima, od početka godine najviše gostiju u Dubrovnik je stiglo iz Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Američkih Država.

Slijede turisti iz Francuske, Poljske i Njemačke, a među deset najzastupljenijih tržišta nalaze se još Hrvatska, Španjolska, Irska, Australija i Kanada.

Prema aktualnim podacima, u Dubrovniku se trenutačno odmara oko 25.000 gostiju.

Dobroj međunarodnoj dostupnosti grada pridonosi i velik broj izravnih zračnih linija. Dubrovnik je tijekom ljetnog reda letenja 2026. povezan sa 70 međunarodnih destinacija.

Činjenica da je granica od tri milijuna noćenja dosegnuta dan ranije nego 2025. godine pokazuje da Dubrovnik i ove godine zadržava snažan turistički promet tijekom glavnog dijela sezone.