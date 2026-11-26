U suradnji Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Hrvatskog judo saveza danas je održano prvo izdanje natjecanja koje je na tatamiju okupilo pripadnike različitih uniformiranih službi, promovirajući sport, zajedništvo i međuresornu suradnju.

Na Hrvatskom vojnom učilištu „Dr. Franjo Tuđman“ u Zagrebu danas je održano prvo Prvenstvo Hrvatske za uniformirane službe u judu, čime je ispisana nova stranica povijesti hrvatskog juda. Natjecanje je održano u suradnji Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Hrvatskog judo saveza, s ciljem promocije juda među pripadnicima uniformiranih službi te jačanja međusobne suradnje kroz sport, a isto je otvorila predsjednica Hrvatskog judo saveza dr. sc. Sanda ČORAK.

Premijerno izdanje prvenstva okupilo je desetak natjecatelja iz Ministarstva obrane Republike Hrvatske, Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Republike Hrvatske te Hrvatske vatrogasne zajednice.

Najzvučnije ime među natjecateljima bila je hrvatska judašica Petrunjela PAVIĆ (JK „Dubrovnik 1966“), osvajačica Grand Slama u Budimpešti i ugovorna pričuvnica Ministarstva obrane Republike Hrvatske. Njezin nastup na prvom izdanju prvenstva dao je dodatnu sportsku vrijednost natjecanju, ali i istaknuo povezanost vrhunskog sporta i vojnog poziva.

„Zaista sam oduševljena što sam imala priliku nastupiti na prvom Prvenstvu Hrvatske za uniformirane službe u judu. Kao vrhunska sportašica i ugovorna pričuvnica Ministarstva obrane Republike Hrvatske vjerujem da je ovo početak jedne lijepe tradicije i nadam se da će prvenstvo iz godine u godinu okupljati sve veći broj natjecatelja. Velike pohvale Ministarstvu obrane i Hrvatskom judo savezu na ovoj inicijativi i organizaciji natjecanja.“ – kazala je 26-godišnja Dubrovkinja koja je danas osvojila zlato.

Organizacijom prvog Prvenstva Hrvatske za uniformirane službe u judu, Ministarstvo obrane Republike Hrvatske i Hrvatski judo savez postavili su temelje za razvoj nove sportske tradicije, s potencijalom okupljanja sve većeg broja pripadnika uniformiranih službi u godinama koje dolaze.

U sveukupnom ekipnom poretku najbolji su bili judaši Ministarstva obrane RH, drugo mjesto osvojili su djelatnici Hrvatske vatrogasne zajednice dok je treće mjesto pripalo Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije RH.

Današnje natjecanje predstavlja važan iskorak u promociji juda unutar sustava obrane, sigurnosti i državnih službi, ali i primjer kako sport može biti snažan instrument povezivanja različitih institucija kroz zajedničke vrijednosti, zdravo sportsko suparništvo i međusobno poštovanje.