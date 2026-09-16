DUBROVAČKI GRADONAČELNIK Franković se ispričao Istranima: "Pogriješio sam, odgovornost je moja"

Dubrovački gradonačelnik Mato Franković javno se ispričao zbog izjave koju je dan ranije izrekao tijekom sjednice Gradskog vijeća, govoreći o turizmu u kontekstu Istre. Franković je sve objavio u poruci naslovljenoj jednostavno – "Isprika", u kojoj priznaje da je njegov vijećnički odgovor bio neprimjeren.

"Iskreno se ispričavam svima koje sam povrijedio"

"Мој jučerašnji vijećnički odgovor o turizmu, a u kontekstu Istre, izrečen nakon 12 sati sjednice Gradskog vijeća, bio je neprimjeren. Iskreno se ispričavam svima koje sam njime povrijedio", objavio je Franković.

Pojasnio je kako se njegova izjava odnosila na pojedine dionike istarskog turizma, a ne na Istru i Istrane u cjelini.

"Moja izjava odnosila se na pojedine dionike istarskog turizma, a nikako na Istru i Istrane, čiji rad, poštenje, znanje i rezultate, osobito u turizmu, iznimno cijenim", naveo je dubrovački gradonačelnik.

"Odgovornost za izrečeno je moja"

Franković je poručio kako, neovisno o političkim reakcijama koje njegova izjava može izazvati, ne bježi od odgovornosti za izrečeno. "Neovisno o tome kako će pojedinci moju izjavu koristiti u političke svrhe, odgovornost za izrečeno je moja", istaknuo je.

Objavu je zaključio porukom da pogrešku treba znati priznati. "Ljudski je pogriješiti, ali je ljudski pogrešku priznati i iskreno se ispričati", zaključio je Mato Franković.